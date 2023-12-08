Венгрия намерена выступать против приема Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину "одной из самых коррумпированных стран мира" и предложил проведение политики "стратегического партнерства" вместо приема Киева в ЕС.

Будапешт будет выступать против приема Украины в Европейский Союз. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью французскому журналу Le Point , опубликованном в пятницу, 8 декабря.

"Украина является одной из самых коррумпированных стран мира", утверждал он, отметив, что это лишь один аспект, в связи с которым прием страны в Евросоюз в настоящее время не представляется возможным. Кроме того, считает Орбан, в вопросе членства Киева в сообществе нужно учитывать экономический аспект: "Украина - большая страна со значительным сельскохозяйственным сектором. Если позволить этому сельскохозяйственному сектору войти в систему Европы, он разрушит ее". Премьер-министр подчеркнул также, что три четверти населения Венгрии выступают против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Вместо этих переговоров Орбан предложил проведение политики "стратегического партнерства". "Если мы добьемся того, что Украина сблизится с ЕС, тогда через несколько лет мы вернемся к этому вопросу", - заявил глава венгерского правительства.

Орбан угрожает провалить саммит ЕС

Ранее Орбан заявил, что декабрьский саммит Евросоюза может закончиться провалом, если глава Евросовета Шарль Мишель не снимет с повестки дня вопросы о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС. Решение о переговорах должно быть принято единогласно главами государств и правительств всех 27 стран Евросоюза.

По мнению европейских дипломатов, жесткая позиция Орбана по Украине объясняется его желанием усилить давление на ЕС с целью добиться выплаты Венгрии многомиллиардных субсидий, заблокированных Еврокомиссией из-за проблем, связанных с верховенством права в стране.

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