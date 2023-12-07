Украина на пути в ЕС и возражения Венгрии. Есть ли план "Б"?

Венгрия грозит заблокировать начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Пока в Брюсселе думают о плане "Б", в Киеве готовят визит президента Зеленского на саммит ЕС и надеются на лучшее.

Еще несколько недель назад европейские политики и эксперты не выражали сомнений в том, что 14-15 декабря на саммите Евросоюза лидеры его стран-членов дадут старт переговорам о вступлении Украины в ЕС. Однако в последние дни уверенность в этом пошатнулась, и в Брюсселе начала ощущаться определенная тревога.

Причина тому - недавние резкие высказывания премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он прямо заявил, что членство Украины в Евросоюзе - не в интересах венгерских граждан, и упрекнул Еврокомиссию в том, что ее выводы о прогрессе Киева в осуществлении реформ (на их основании была принята рекомендация о начале переговоров о вступлении) - "необоснованные и плохо подготовленные".

По сообщениям СМИ, Орбан написал уже два письма главе Евросовета Шарлю Мишелю, потребовав в последнем не выносить на повестку дня саммита вопросы о начале переговоров с Украиной и о пересмотре среднесрочного бюджета ЕС с внесенными в него 50 млрд евро для поддержки Киева. В одном из своих интервью венгерский премьер предложил Евросоюзу подписать с Украиной соглашение о стратегическом партнерстве сроком на десять лет.

В Евросовете письмо Орбана не комментируют. А представитель Еврокомиссии Ана Пизонеро отвергла обвинения венгерского премьера относительно необоснованности рекомендаций ЕК и еще раз подчеркнула, что "Украина проделала впечатляющую работу" в проведении необходимых евроинтеграционных реформ.

Вопрос переговоров о вступлении Киева в ЕС как "политический инструмент" для Орбана

Но удастся ли еще до саммита добиться изменения позиции Будапешта? Дело в том, что для Виктора Орбана угроза заблокировать отношения Украина-ЕС является не целью, а прежде всего политическим инструментом, считает Андраш Рац, венгерский эксперт, старший научный сотрудник Германского общества внешней политики (DGAP).

Президент Франции Макрон пригласил венгерского премьера Орбана в Елисейский дворец на ужин, который запланирован на 7 декабря Фото: Geert Vanden Wijngaert/AP Photo/picture alliance

"Орбан пытается использовать вопрос переговоров о вступлении Украины для давления на Брюссель, чтобы получить предназначенные для Венгрии средства ЕС (из фонда по восстановлению после пандемии ковида. - Ред.), выделение которых было приостановлено из-за проблем, связанных с верховенством права в стране", - пояснил Рац в беседе с DW.

Последние заявления Виктора Орбана являются частью максимально жесткой переговорной позиции Венгрии, "цель которой - создать многослойное давление на Брюссель накануне саммита Евросоюза", убежден научный сотрудник аналитического центра GLOBSEC Роджер Хилтон. Таким образом, считает аналитик, Орбан надеется посеять панику и сомнения по поводу успешных результатов саммита. "Чем более беспорядочной сейчас кажется повестка саммита, тем больше возможностей премьер Венгрии имеет для переговоров и для достижения своих настоящих целей", - сказал Хилтон в интервью DW.

От Орбана Брюссель можно откупиться?

Еврокомиссия в преддверии саммита ЕС одобрила предоставление Венгрии авансом 900 миллионов евро из средств в рамках Европейского фонда по восстановлению после пандемии коронавируса, подчеркнув, что аванс не связан ни с какими условиями и предназначен для срочного смягчения последствий кризиса. Брюссель также согласился увеличить до 10,4 млрд евро план помощи Венгриии.

Расчет Орбана оправдал себя? По крайней мере на это указывает депутат Европарламента от немецких "зеленых" Даниeль Фройнд (Daniel Freund). И призывает ЕС не идти на такой шаг. "Что касается ситуации с верховенством права, то она в Венгрии ничуть не улучшилось, - цитирует Фройнда немецкое информационное агентство dpa. - Сейчас выплачивать такую сумму денег было бы абсолютно неправильным сигналом".

Даниeль Фройнд Фото: Dominic Heidl

С другой стороны, разблокирование для Будапешта замороженных Брюсселем средств в определенной степени умерит антиукраинскую риторику Орбана, полагает Роджер Хилтон из GLOBSEC. "ЕС не может позволить себе выглядеть так, будто подвергся шантажу и полностью выполнил все его требования. Так что можно в чем-то уступить Орбану, чтобы не было ни победителя, ни проигравшего - только общий успех", - уточняет эксперт.

С растущей обеспокоенностью на позицию Будапешта смотрят и в Киеве. "Венгрия - очень сложный партнер для Украины. На сегодняшний день ни украинские власти, ни оппозиционные политики не имеют никаких эффективных каналов общения с правительством Орбана", - признал в разговоре с DW старший научный сотрудник украинской аналитической группы Geostrategy Владимир Денисюк. По его мнению, убедить Орбана могут только его европейские коллеги.

И, указывает Андраш Рац, сейчас "практически весь ЕС работает над тем", чтобы уговорить венгерского премьера не блокировать начало переговоров с Украиной. Попытаться переубедить Орбана и поговорить с ним о возможных компромиссах уже вызвался французский президент Эмманюэль Макрон, пригласивший венгерского премьера в Елисейский дворец на рабочий ужин, который запланирован на 7 декабря.

"Антиукраинский клуб" может расшириться?

Ситуацию осложняет тот факт, что в Брюсселе и Киеве спешат принять принципиальное решение по переговорам с Украиной в этом году. "С января 2024 года в ЕС начнется электоральный цикл. После выборов будет сформирован новый состав Европарламента и Еврокомиссии. Поэтому сейчас очень важно не упустить текущий политический момент и использовать его в пользу Украины", - считает Денисюк.

Герт Вилдерс празднует победу на парламентских выборах в Нидерландах Фото: Remko de Waal/ANP/IMAGO

Он не исключает, что в следующем году на саммитах Евросоюза Нидерланды, в течение последних двух лет поддерживающие Украину в ЕС на всех уровнях, вероятно, будет представлять правый популист Герт Вилдерс. Если, конечно, ему удастся возглавить правительство. "Партия свободы" (PVV) Вилдерса выиграла досрочные парламентские выборы, состоявшиеся в конце ноября. "В 2016 году Вилдерс был инициатором проведения в Нидерландах консультативного референдума по подписанию соглашения об ассоциации Украины с ЕС, результаты которого были не в пользу Украины", - напомнил Денисюк. И отметил высокую вероятность того, что "в следующем году Вилдерс пополнит ряды антиукраинского клуба, который уже радостно подхватил идею с народными опросами по Украине".

В ноябре власти Венгрии начали национальные консультации - гражданам по почте были отправлены анкеты с 11 вопросами, четыре из которых касаются Украины. Венграм предложено высказать свое мнение относительно поставок Украине оружия на деньги Евросоюза, оказания ей дополнительной финансовой помощи, ее готовности к вступлению в ЕС, а также ввоза "генномодифицированного украинского зерна".

Андраш Рац Фото: Zsófia Pölöske/DGAP

По оценке Андраша Раца, это по сути кампания, которая представляет собой "странную смесь фальшивого референдума и предвзятого опроса, полностью контролируемая правительством". Рац обратил внимание на то, что вопросы, вынесенные на эти "консультации", некорректно сформулированы, а "независимого мониторинга ни по процессу, ни по подсчету голосов нет". Из всего этого эксперт делает вывод, что угроза (вето Венгрии на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. - Ред.) серьезнее, чем когда-либо: "Венгерское правительство действительно взялось за это с энтузиазмом".

"Для Киева существует только план "А"

Как в итоге поступит Орбан, пока неясно. Тем не менее в Евросоюзе на всякий случай готовятся и к худшему сценарию, говорят эксперты. "Я уверен, что европейские лидеры подготовили разные планы для декабрьского саммита. Пока что они не хотят заблаговременно показывать козыри венгерским властям, чтобы потом, учитывая развитие ситуации, предъявить тот план, который будет подходить лучше всего", - прогнозирует Хилтон.

Секрет брюссельской дипломатии, указывают наблюдатели, в том, чтобы в спорных вопросах ни одна из сторон не получила желаемого в полном объеме. "Поэтому есть риск того, что на саммите решат начать переговоры о вступлении Украины в ЕС с определенными оговорками", - поясняет Денисюк. При этом он отмечает, что это не соответствует цели Киева, который "хочет получить четкий сигнал от Брюсселя, подтверждающий рекомендацию Еврокомиссии, поэтому план "Б" в Киеве не рассматривают".

"Для Украины существует только план "А". Об этом свидетельствует то, что, по информации нашей аналитической группы, в Киеве уже идет активная подготовка визита президента президента Владимира Зеленского в Брюссель на саммит ЕС", - заключил украинский эксперт.

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