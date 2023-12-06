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Правящая партия Венгрии против приема Украины в ЕС

Сергей Ромашенко
6 декабря 2023 г.

Партия ФИДЕС поручила премьеру Орбану высказаться против начала переговоров ЕС с Украиной. В странах Евросоюза нарастает обеспокоенность, что Венгрия может заблокировать рекомендацию ЕК о начале переговоров с Киевом.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в БрюсселеФото: John Thys/AP Photo/picture alliance

Правящая в Венгрии партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" высказалась против начала переговоров Евросоюза с Украиной о ее приеме в состав ЕС. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на предстоящем на будущей неделе саммите ЕС должен высказаться против позитивного решения, подчеркивается в проекте резолюции, представленной парламенту в Будапеште в среду, 6 декабря.

По мнению ФИДЕС, предложение Еврокомиссии (ЕК) о начале переговоров с Украиной тщательно не продумано. В кругу руководителей 27 стран - членов ЕС нарастает обеспокоенность по поводу того, что Венгрия может заблокировать решение о начале переговоров с Украиной о ее приеме в состав Евросоюза.

Виктор Орбан еще в ноябре предупреждал, что он намерен предотвратить принятие решения о начале переговоров с Киевом. Такое решение должно быть принято единогласно главами государств и правительств всех 27 стран Евросоюза.

Возражения Виктора Орбана

Европейские дипломаты объясняют позицию Орбана целым рядом причин. Во-первых, венгерский премьер в отличие от большинства других стран ЕС поддерживает более тесные связи с Россией, от которой его страна по-прежнему сильно зависит в сфере поставки энергоносителей. Во-вторых, Венгрия желает усилить давление на ЕС с целью добиться выплаты многомиллиардных субсидий, заблокированных Еврокомиссией из-за нарушений правоконсервативного правительства в Будапеште в целом ряде сфер, в том числе в сфере юстиции.

Орбан также указывает, что Еврокомиссия до сих пор не представила подробного анализа о том, какие последствия для Евросоюза может иметь прием Украины. Речь идет о возможных финансовых последствиях, а также об оккупации Россией части украинской территории.

Многим восточноевропейским странам грозит сокращение финансовой помощи из Брюсселя в случае приема Украины в ЕС.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) дал ясно понять, что Германия поддерживает рекомендацию Еврокомиссии о начале переговоров ЕС с Украиной.

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