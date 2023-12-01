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Глава ЕК: Нужна интеграция Украины в оборонные программы ЕС

Даниил Сотников
1 декабря 2023 г.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала начать интегрировать Украину в оборонные программы Евросоюза.

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Председатель Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский
Председатель Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский (фото из архива: май 2023 года)Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters

Европейский Союз должен учитывать военные потребности Украины при определении своей будущей стратегии оборонной промышленности, заявила председатель Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в четверг, 30 ноября, выступая на ежегодной конференции оборонного агентства ЕС в Брюсселе.

"Наша стратегия может быть полной только в том случае, если она также будет учитывать потребности Украины и ее промышленный потенциал", - заявила фон дер Ляйен, подчеркнув, что Украина должна быть интегрирована в оборонные программы ЕС, чтобы помочь удовлетворить ее военные потребности.

По словам фон дер Ляйен, первым шагом интеграции должно стать вовлечение Украины в процесс консультаций по промышленной стратегии. "Это должно привести к интеграции Украины в некоторые из наших оборонных программ, при необходимости с согласия Европейского парламента и Совета", - сказала она. Еврокомиссия планирует предложить свою европейскую программу оборонной промышленности в начале следующего года, сообщила фон дер Ляйен.

Миллион снарядов для Украины

В марте 2023 года ЕС объявил о намерении поставить Украине один миллион артиллерийских снарядов в течение года. Глава Евросовета Шарль Мишель в ноябре сообщил, что этот план выполнить не удастся, и на производство "потребуется еще несколько месяцев".

По словам фон дер Ляйен, в следующем году ЕС все-таки сможет производить 1 миллион снарядов в год. Эта цель не связана с планом ЕС по поставке такого объема Украине, добавила она. Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон также пообещал, что ЕС сможет достичь потенциала в миллион снарядов в год к марту 2024 года.

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