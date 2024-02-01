ЕС согласовал пакет помощи Украине на 50 млрд евро

Лидеры всех 27 государств - членов Евросоюза согласовали выделение Украине пакета помощи в 50 миллиардов евро, сообщил в своем аккаунте в соцсети X председатель Европейского совета Шарль Мишель. Такое решение было принято на специальном заседании Совета ЕС в Брюсселе в четверг, 1 февраля. "ЕС берет на себя лидерство и ответственность в поддержке Украины; мы знаем, что поставлено на карту", - написал Мишель.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что первый транш финансовой помощи ЕС в размере 4,5 млрд евро страна ожидает получить уже в марте.

Устойчивая финансовая поддержка

Цель Европейского Союза - вместе с партнерами обеспечить стабильную, предсказуемую и устойчивую финансовую поддержку Украины до 2027 года. Эти средства рассчитаны на восстановление и модернизацию страны, а также на ее постепенную интеграцию в Евросоюз с учетом возможного будущего членства.

Как сказано в выводах заседания Евросовета, в период с 2024 по 2027 годы общая сумма средств, выделяемых Украине из бюджета ЕС, не превысит 50 млрд евро - 33 млрд евро в виде кредитов и 17 млрд евро в виде грантов. Точная годовая доля грантов и кредитов будет ежегодно определяться Европарламентом и Советом ЕС в рамках стандартной бюджетной процедуры, пояснили ранее в Еврокомиссии. Помимо этого, средства для передачи Украине могут быть получены при использовании сверхдоходов частных организаций от замороженных госактивов Центробанка РФ, решили лидеры ЕС.

Необходимые условия

В качестве условий выделения финансовой помощи в тексте названо то, что Украина должна продолжать поддерживать и уважать эффективные демократические механизмы, включая многопартийную парламентскую систему, верховенство закона, а также гарантировать соблюдение прав человека, включая права меньшинств. Помимо этого Еврокомиссия и украинские власти обязаны принимать все необходимые меры для защиты финансовых интересов ЕС, в частности, "по предотвращению, выявлению и устранению случаев мошенничества, коррупции, конфликтов интересов и нарушений", решил Евросовет.

На основе ежегодного отчета Еврокомиссии он будет ежегодно проводить дебаты о реализации программы помощи Украине для выработки рекомендаций. "При необходимости" через два года Совет ЕС предложит Еврокомиссии внести предложение о пересмотре программы помощи в новом долгосрочном бюджете, решили участники саммита.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) после заседания напомнил, что Евросовету за последнее время удалось принять два непростых решения - о начале переговоров о вступлении в ЕС с Украиной и о бюджете с заложенной в него финансовой помощью Киеву. Обоим шагам до последнего противодействовал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Мы приняли два очень конструктивных решения, притом, что многие полагали, что мы на это неспособны. Это очень обнадеживает и является хорошим посланием для Европы, а также для граждан нашего Европейского Союза", - сказал он.

На какие цели предназначены 50 млрд евро

Большую часть средств - 39 млрд евро в грантах и кредитах - планируется выделить на поддержку госбюджета Украины. 8 млрд евро предназначено для обеспечения гарантий и создания предпосылок для инвестиций в Украину, а еще 3 млрд в виде грантов предусмотрены для оказания стране технической помощи. Основные цели пакета: поддержка реконструкции и модернизации Украины, реформ на пути к вступлению в ЕС, покрытие потребностей в госфинансировании для бесперебойного предоставления госуслуг, социальных пособий, работы школ и больниц, мобилизация инвестиций в частный сектор для восстановления экономики, помощь украинскому обществу в преодолении социальных последствий войны.

Главы государств и правительств ЕС обсудили также реформу Европейского фонда мира для оказания дальнейшей военной помощи Украине и наращивания оборонного производства в странах Евросоюза. Речь идет о выделении Киеву 5 млрд евро ежегодно в течение четырех лет. Эта тема будет подробнее обсуждаться на очередном саммите ЕС в марте. Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) объявила, что ее ведомство скоро представит новую стратегию для оборонной промышленности в ЕС.

Тяжелые переговоры с Орбаном

Еще наканунеза выделение финансовой помощи Украине выступали 26 из 27 стран ЕС. Единственным лидером, блокировавшим эту помощь, был Виктор Орбан. В 2023 году он выступал против решения о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз. На последнем саммите в середине декабря Олаф Шольц предложил венгерскому премьеру выйти из зала в ходе голосования за начало этих переговоров. Таким образом Орбан формально не присутствовал на голосовании, и решение удалось принять. Однако тогда же Венгрия заблокировала проект бюджета Евросоюза, в котором была предусмотрена помощь Украине.

Смотрите также: