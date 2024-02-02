"ЕС - не венгерский базар". СМИ ФРГ о саммите по Украине

Немецкая пресса комментирует итоги специального саммита Евросоюза, который состоялся 1 февраля и на котором лидеры всех 27 государств-членов ЕС, включая Венгрию, поддержали предоставление Украине финансового пакета помощи объемом в 50 миллиардов евро на следующие четыре года. Накануне против этого решения категорически выступал венгерский премьер Виктор Орбан, который предлагал в качестве компромисса выделять помощь Киеву ежегодно. В конце концов, под давлением европейских партнеров Орбан согласился поддержать предоставление такой важной для Киева многомиллиардной помощи.

"Капитуляция Орбана"

"Капитуляция Орбана" - под таким заголовком вышла статья о саммите ЕС в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). "Все произошло довольно быстро: в четверг утром в Европейском совете. По сравнению с шумом, который наделал Орбан в течение последних недель, то, что главы государств и правительств смогли договориться о новом пакете помощи Украине вскоре после начала их встречи, кажется капитуляцией", - отмечает издание. Автор полагает, что Орбан на саммите ЕС "был заинтересован в шоу - по крайней мере не меньше, чем в самой сути дела", и венгерскому премьеру удалось "снова продемонстрировать себя как европейского обструкциониста".

"Однако в содержательном плане он ничего не добился", - отмечает FAZ, ведь Украина, в конце концов, получит 50 миллиардов евро помощи, выделение которых Орбан заблокировал на последнем заседании Европейского совета в декабре прошлого года. Согласованный лидерами ЕС пересмотр помощи через два года не меняет того факта, что эти деньги уже включены в бюджет и могут быть снова изъяты из него только единогласно, напоминает FAZ. "Орбан потерял право вето по этому вопросу. А сама Венгрия и в дальнейшем не получит ничего из замороженной финансовой помощи ЕС. Это второй важный результат саммита. Если Орбан и имел какую-то ощутимую цель, то это была попытка использовать украинское досье для разблокирования заблокированных средств ЕС для своей страны", - отмечает издание.

На саммите в Брюсселе: Владимир Зеленский, Виктор Орбан и Шарль Мишель (февраль 2023 года) Фото: Virginia Mayo/AP Photo/picture alliance

Берлинское издание Die Tageszeitung (taz), анализируя результаты саммита, приходит к выводу, что "несмотря на внутреннюю напряженность, ЕС смог взять на себя роль лидера". "Единство и решимость западных стран является проблемой для Путина, поэтому он постоянно ищет партнеров, которые могли бы нарушить этот баланс. Помощь Украине в размере 50 миллиардов евро - это гораздо больше, чем спасение экономики страны, которая борется с мощным и жестоким агрессором. Это, скорее, четкий сигнал, что Европа понимает, что поставлено на карту", - пишет taz .

Издание отмечает далее, что угроза, которую представляет Россия, "является реальной, даже если она может показаться кому-то на данный момент абсурдной". "Чем дольше Украина сможет противостоять России благодаря поддержке своих западных партнеров, тем дольше ни одно утро в странах ЕС не будет начинаться со взрывов российских ракет в небе", - комментирует издание.

"Орбан заигрался"

Важность достигнутого решения отмечает и мюнхенская Süddeutsche Zeitung (SZ). Газета напоминает, что только одного Орбана, которому противостояли лидеры других 26 государств ЕС, было достаточно для блокирования решения о выделении помощи Киеву, но на этот раз венгерский лидер оказался в полной изоляции. "В конце концов, речь шла не только о внутриевропейских делах, бюджетных вопросах и формулировках в декларации саммита - вещи, по которым в Брюсселе всегда можно найти творческие компромиссы. На этот раз на кону стояло единство Европы, единство 27 стран в поддержке Украины, а значит - защита европейской безопасности. Ничто иное, как будущее этого союза, в котором большинство правительств уже давно потеряли терпение в отношении Венгрии", - отмечает Süddeutsche Zeitung .

Издание констатирует, что никто из лидеров ЕС больше не был готов идти ни на какие уступки Орбану. "В который раз выслушивать долгие разъяснения Орбана о его фундаментально иной позиции по войне в Украине, по словам участников (саммита. - Ред.), было на грани терпения. (...) Можно также сказать: "Орбан заигрался", - пишет SZ.

Флаги ЕС и Украины в Брюсселе Фото: Xavier Lejeune/European Union, 2023

Газета Rheinische Post из Дюссельдорфа, анализируя итоги саммита, задается вопросом о том, зачем Орбану было прилагать столько усилий. "Неудачный двухдневный саммит в декабре, шесть недель ожесточенных переговоров между Брюсселем и 27 столицами стран-членов, дорогие поездки туда и обратно глав государств и правительств, делегаций и сил безопасности - и все это лишь для того, чтобы пересмотр заблокированных европейских миллиардов для Венгрии происходил действительно в соответствии с законом, как это всегда подчеркивалось? И ради того, чтобы 50 миллиардов евро помощи для Украины чисто теоретически можно было пересмотреть, если страны ЕС примут соответствующее решение единогласно? По смыслу это ничто и выглядит лишь наименьшим из возможных фиговых листков для Виктора Орбана, чтобы ему не пришлось ехать домой совсем голым", - отмечает издание.

Однако автор статьи предупреждает, что такой "прорыв" на спецсаммите "отнюдь не является поводом для длительного спокойствия", ведь может легко появиться новая причина для очередных споров между странами-членами ЕС.

"ЕС - не венгерский базар"

В свою очередь газета Kölnische Rundschau из Кельна отмечает, что лидеры ЕС, достигнув согласия на саммите, смогли "избежать катастрофы". По мнению автора статьи, "последние эпизоды показали, что маневры венгерского премьер-министра сейчас представляют риск для будущего и безопасности" Евросоюза. "Фактически, никто не понимал, почему он так долго держался за свое право вето, постоянно подкрепляя его новыми причинами", - пишет издание.

"Почему же он так быстро уступил? Ведь Орбан любит выдавать себя за борца, который противостоит ЕС. Хорошая новость заключается в том, что все произошло наоборот: партнеры выступили против него. Если бы он продолжал свою блокаду, весь проект ЕС был бы поставлен под сомнение. И поэтому уже давно пришло время дать Венгрии понять, что главы государств и правительств больше не готовы терпеть запугивания со стороны нарушителя спокойствия. Они твердо продемонстрировали, что ЕС - это не венгерский базар и не место для деструктивных игрищ", - заключает Kölnische Rundschau.

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