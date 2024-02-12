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Немецкие политики в шоке от слов Трампа о защите стран НАТО

Сергей Ромашенко
12 февраля 2024 г.

Дональд Трамп сказал, что он не станет защищать от России страну НАТО, которая мало тратит на военные нужды. Немецкие политики бьют тревогу и призывают больше заботиться об обороне Германии.

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Дональд Трамп на предвыборном митиноге в Южной Каролине
Дональд Трамп на предвыборном митиноге в Южной КаролинеФото: Win McNamee/Getty Images

Немецкие политики, занимающиеся вопросами внешней политики, в шоке от слов Дональда Трампа о том, что в случае переизбрания на пост президента США, он не станет защищать страны НАТО, которые выделяют недостаточно средств на оборону. "Сбивающие с толку слова Трампа о договорных обязательствах США на случай нападения на одну из стран НАТО в очередной раз доказывают, насколько он непредсказуемый, бесцеремонный и ненадежный", - заявил координатор правительства ФРГ по трансатлантическим отношениям Михаэль Линк (Michael Link) в интервью газете Tagesspiegel, обнародованном в понедельник, 12 февраля.

По словам Линка, Евросоюзу и НАТО теперь тем важнее "готовиться ко всем возможным сценариям и делать все возможное для усиления собственной дееспособности и конкурентоспособности".

Опасность "страусовой политики"

Председатель комитета бундестага ФРГ по внешней политике Михаэль Рот (Michael Roth) назвал слова Трампа сигналом к пробуждению, с тем чтобы теперь усиленно инвестировать в оборону. "Надеюсь, в Европе теперь все проснутся! Приукрашивать ситуацию и совать голову в песок - не стратегия. Если Трамп действительно придет в Белый дом, можно ожидать всего, чего угодно. Даже самого худшего", - предупредил он. 

"Если Трамп релятивирует статью 5 Устава НАТО о союзнических обязательствах, то он открывает простор российскому империализму. Это серьезная угроза для всех нас и для НАТО. Европейцы теперь должны в первую очередь еще решительнее и шире поддерживать борьбу Украины за свободу ", - подчеркнул Рот.

"Экзистенциальный кризис НАТО"

Эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) в интервью газете Bild призвал Германию быть готовой к возможной победе Дональда Трампа на выборах президента США осенью.

"Это погрузит НАТО в пучину экзистенциального кризиса, поскольку Трамп относится к оборонительному союзу чисто транзакционно. Тот, кто, по его мнению, недостаточно платит, не получит защиты. Трамп объявляет государства, которые, с его точки зрения, не платят, дичью для охоты. И в первую очередь это относится к нам, немцам. Поэтому Германии нужно понять, что скоро у нас может не остаться другого выбора, кроме как защищать самих себя, причем во время войны в Европе. Мы как европейцы должны справиться, потому что все остальное - это капитуляция перед Путиным. Конкретно это означает, что Европа должна массированно наращивать производство оборонной продукции", - пояснил Рёттген.

Со своей стороны эксперт партии "зеленых" по внешней политике Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter) вновь призвал к отмене долгового тормоза, чтобы выделить больше денег для бундесвера. "В конце концов нам необходим новый 100-миллиардный пакет. Корректировки приоритетов в бюджете недостаточно. Поэтому я полагаю, что в итоге отмены долгового тормоза не избежать ", - сказал он.

Резонансные заявления Дональда Трампа

Дональд Трамп, являющийся фаворитом на номинацию на пост президента США от Республиканской партии, 10 февраля рассказал на предвыборном митинге в штате Южная Каролина о встрече с президентом одной из крупных стран НАТО, в ходе которой тот поинтересовался, намерен ли Трамп защищать его страну, если она не будет платить, но подвергнется нападению со стороны России.

"Я ответил: "Вы не заплатили, вы должник? В этом случае я не буду защищать вашу страну. Я даже буду поощрять Россию делать все, что ей заблагорассудится", - рассказал Трамп.

В прошлом экс-президент США Трамп уже неоднократно заявлял, что несправедливо ожидать от США защиты 30 других стран-членов НАТО. При этом он выражал недовольство тем, что европейцы выделяют недостаточно денег на оборону.

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