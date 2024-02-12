Немецкие политики в шоке от слов Трампа о защите стран НАТО

Дональд Трамп сказал, что он не станет защищать от России страну НАТО, которая мало тратит на военные нужды. Немецкие политики бьют тревогу и призывают больше заботиться об обороне Германии.

Немецкие политики, занимающиеся вопросами внешней политики, в шоке от слов Дональда Трампа о том, что в случае переизбрания на пост президента США, он не станет защищать страны НАТО, которые выделяют недостаточно средств на оборону. "Сбивающие с толку слова Трампа о договорных обязательствах США на случай нападения на одну из стран НАТО в очередной раз доказывают, насколько он непредсказуемый, бесцеремонный и ненадежный", - заявил координатор правительства ФРГ по трансатлантическим отношениям Михаэль Линк (Michael Link) в интервью газете Tagesspiegel, обнародованном в понедельник, 12 февраля.

По словам Линка, Евросоюзу и НАТО теперь тем важнее "готовиться ко всем возможным сценариям и делать все возможное для усиления собственной дееспособности и конкурентоспособности".

Опасность "страусовой политики"

Председатель комитета бундестага ФРГ по внешней политике Михаэль Рот (Michael Roth) назвал слова Трампа сигналом к пробуждению, с тем чтобы теперь усиленно инвестировать в оборону. "Надеюсь, в Европе теперь все проснутся! Приукрашивать ситуацию и совать голову в песок - не стратегия. Если Трамп действительно придет в Белый дом, можно ожидать всего, чего угодно. Даже самого худшего", - предупредил он.

"Если Трамп релятивирует статью 5 Устава НАТО о союзнических обязательствах, то он открывает простор российскому империализму. Это серьезная угроза для всех нас и для НАТО. Европейцы теперь должны в первую очередь еще решительнее и шире поддерживать борьбу Украины за свободу ", - подчеркнул Рот.

"Экзистенциальный кризис НАТО"

Эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) в интервью газете Bild призвал Германию быть готовой к возможной победе Дональда Трампа на выборах президента США осенью.

"Это погрузит НАТО в пучину экзистенциального кризиса, поскольку Трамп относится к оборонительному союзу чисто транзакционно. Тот, кто, по его мнению, недостаточно платит, не получит защиты. Трамп объявляет государства, которые, с его точки зрения, не платят, дичью для охоты. И в первую очередь это относится к нам, немцам. Поэтому Германии нужно понять, что скоро у нас может не остаться другого выбора, кроме как защищать самих себя, причем во время войны в Европе. Мы как европейцы должны справиться, потому что все остальное - это капитуляция перед Путиным. Конкретно это означает, что Европа должна массированно наращивать производство оборонной продукции", - пояснил Рёттген.

Со своей стороны эксперт партии "зеленых" по внешней политике Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter) вновь призвал к отмене долгового тормоза, чтобы выделить больше денег для бундесвера. "В конце концов нам необходим новый 100-миллиардный пакет. Корректировки приоритетов в бюджете недостаточно. Поэтому я полагаю, что в итоге отмены долгового тормоза не избежать ", - сказал он.

Резонансные заявления Дональда Трампа

Дональд Трамп, являющийся фаворитом на номинацию на пост президента США от Республиканской партии, 10 февраля рассказал на предвыборном митинге в штате Южная Каролина о встрече с президентом одной из крупных стран НАТО, в ходе которой тот поинтересовался, намерен ли Трамп защищать его страну, если она не будет платить, но подвергнется нападению со стороны России.

"Я ответил: "Вы не заплатили, вы должник? В этом случае я не буду защищать вашу страну. Я даже буду поощрять Россию делать все, что ей заблагорассудится", - рассказал Трамп.

В прошлом экс-президент США Трамп уже неоднократно заявлял, что несправедливо ожидать от США защиты 30 других стран-членов НАТО. При этом он выражал недовольство тем, что европейцы выделяют недостаточно денег на оборону.

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