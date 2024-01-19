Страны Балтии создадут "линию обороны" на границе с РФ

Согласно соглашению, Эстония, Латвия и Литва построят на границах с РФ и Беларусью различные оборонительные сооружения для сдерживания и защиты от военных угроз.

На фоне российского вторжения в Украину Эстония, Латвия и Литва создадут единую "линию обороны" вдоль восточной границы. Об этом министры обороны балтийских стран договорились на встрече в Риге в пятницу, 19 января, сообщает Минобороны Эстонии.

Соглашение подразумевает, что в ближайшие годы Эстония, Латвия и Литва построят на своих границах с РФ и Беларусью различные оборонительные сооружения, целью которых будет "сдерживание и, при необходимости, защита от военной угрозы".

Цель проекта - защитить восточный фланг НАТО

"Война России в Украине показала, что, помимо техники, боеприпасов и живой силы, для защиты Эстонии необходимы оборонительные сооружения на границе", - заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Он добавил, что целью оборонительных сооружений станет предотвращение военного конфликта в регионе.

Как отметил его латвийский коллега Андрис Спрудс в соцсети X, балтийская линия обороны призвана "защитить восточный фланг НАТО и лишить свободы передвижения наших противников".

Эстония опасается угрозы со стороны России

По данным эстонской газеты Postimees, Таллин намерен построить около 600 бетонных бункеров на восточной границе страны на случай возможной угрозы со стороны России.

"Россия есть и будет самой большой угрозой безопасности Эстонии. Война в Украине снизила наступательную мощь России, но, по разным оценкам, она готова восстановить ее в течение двух-трех лет. Мы должны быть готовы и должны сделать цену нападения на Эстонию для России как можно выше", - цитирует издание советника вице-канцлера эстонского министерства обороны Кайдо Тийтуса.

Установка бункеров на местности начнется в начале 2025 года, пишет портал национального телерадиовещания ERR. Сначала властям необходимо согласовать строительство с владельцами земли, поскольку большая часть будущей оборонительной линии приходится на частные участки.

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