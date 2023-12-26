Угрозы для Молдовы. Какова новая стратегия безопасности?

Впервые с момента обретения независимости Молдова задумалась о модернизации армии, а главным риском для своей безопасности назвала Россию. О чем еще идет речь в ее новой стратегии нацбезопасности?

Законодательная инициатива новой Стратегии национальной безопасности принадлежит президенту Молдовы Майе Санду. На заседании Высшего совета безопасности в октябре она впервые обозначила три ключевые цели документа - защита независимости и гарантия безопасности граждан, создание сильного государства, а также вступление Молдовы в Евросоюз как гарантия мира.

Проект документа сперва прошел общественные консультации, а 15 декабря 2023 года голосами 59 депутатов от правящей проевропейской партии "Действие и солидарность" (PAS) и двух независимых cтратегия была официально принята. Оппозиционный Блок коммунистов и социалистов (БКС) раскритиковал документ и за него не голосовал. Председатель фракции БКС Влад Батрынча заявил, что предложенная cтратегия не соответствует национальным интересам, в том числе, потому что не обеспечивает соблюдение нейтралитета, закрепленного в конституции.

Модернизация и укрепление вооруженных сил

Новая стратегия национальной безопасности Молдовы рассчитана на шесть лет. Как указано в документе, страна готовится к вступлению в Евросоюз и будет неустанно выполнять необходимые предварительные условия. Первым номером среди определенных cтратегией действий стоит развитие оборонного потенциала. Инвестиции в оборону стали осязаемыми уже сейчас.

Дорин Речан Фото: Daniel Mihailescu/AFP

20 декабря в Молдову прибыл купленный у Франции радар нового поколения для наблюдения за небом, и, как анонсировал министр обороны Анатолий Носатый, готовится покупка еще одного. Деньги на эти цели выделены из госбюджета. Кроме того, у села Бачой, в пригороде Кишинева, строится по европейским стандартам новая военная база, а в середине ноября в страну прибыли последние из 19 бронетранспортеров Piranha, переданных безвозмездно правительством Германии.

Премьер-министр Дорин Речан расходы на оборону назвал инвестициями в безопасность. До сих пор, отметил он, Молдова пряталась за принципом нейтралитета, но он не работает как внешнеполитический инструмент. Вложения в армию, отметил премьер, позволят бизнесу почувствовать себя более защищенным и не забирать капитал из Молдовы, чтобы вложить в другом месте, как это происходит сейчас.

Что представляла собой армия Молдовы

Следующим этапом станет создание при поддержке партнеров из ЕС полноценной системы ПВО для защиты критической инфраструктуры. "8 октября 2022 года через воздушное пространство Молдовы пролетели три ракеты, запущенные с Черного моря в сторону Украины. Глядя на их траекторию, ясно, что российские военные запустили их сознательно, понимая, что системы ПВО у Молдовы нет совсем", - так для DW описал реалии армии член парламентской комиссии по национальной безопасности и обороне, депутат от PAS Оазу Нантой.

Оазу Нантой Фото: Alexander Burakov/DW

Раcпад СССР застал Молдову расколотой, вспоминает политик, и это отразилось на проблемах нацбезопасности. Армия финансировалась по остаточному принципу, в начале 2000-х годов министры обороны жаловались, что не могут накормить солдат. А в 2007 году тогдашний президент Владимир Воронин на публике заявил, что Молдове вообще не нужна армия.

Сегодня Молдова осознала риски, которые влечет агрессия России против Украины, продолжает Оазу Нантой. Если бы Украина не выстояла, то Молдова была бы оккупирована следующей. Поэтому в стратегии нацбезопасности, по выражению депутата, ставится скромная задача - довести финансирование армии до 1% от ВВП. При этом ВВП не так велик, чтобы страна могла быстро перевооружиться. "Это вложения необходимые, но далеко не достаточные", - считает Оазу Нантой.

Разворот на Запад

"Стратегия - это часть разворота Молдовы на Запад, но нельзя сказать, что окончательный его этап", - отмечает эксперт в области безопасности Ассоциации WatchDog Андрей Курэрару. Оценивая темпы, какими Молдова движется в ЕС и параллельно выходит из соглашений СНГ, он считает, что понадобится еще три-четыре года для необратимости изменений.

Впервые, продолжает эксперт, Россия в новой стратегии описана как главный риск для безопасности Молдовы, что является весьма смелым шагом. Реакции МИД РФ не пришлось долго ждать - несколько заявлений о якобы растущей русофобии уже озвучены пресс-секретарем Марией Захаровой. В дипломатических терминах, указывает Андрей Курэрару, очевидна негативная эволюция: Молдова начала со стратегических отношений с Москвой, потом перешла к прагматичным, а теперь речь о рисках.

Андрей Курэрару Фото: Alexander Burakov/DW

Еще важно, что в документе прописана поддержка территориальной целостности Украины и разрешение приднестровского конфликта только мирным путем, отмечает Курэрару. Почти 100% жителей Приднестровья имеют молдавский паспорт, поясняет он, и уже сейчас там ЕС стал главным экспортным партнером. Прописанные в стратегии борьба с коррупцией и реформа юстиции, как ожидается, сделают идею поэтапной реинтеграции привлекательной.

Приднестровский регион привел в пример и Оазу Нантой, отвечая на выпады оппозиционного депутата от БКС Эдуарда Смирнова, заявившего о чрезмерном вооружении Молдовы вместо укрепления нейтралитета. В конституции, напомнил Нантой, кроме нейтрального статуса страны, прописана еще невозможность размещения иностранных войск на ее территории. Стамбульский саммит ОБСЕ в 1999 году приветствовал обязательство РФ до 2002 года ликвидировать свое военное присутствие в Приднестровье. Но российские силы находятся там до сих пор.

На принятие парламентом стратегии откликнулся и экс-посол Молдовы в России (в 1993-1994 годах), политический комментатор Анатол Цэрану. В своем блоге для агентства IPN он отметил, что прежний такой документ был принят в 2011 году и безнадежно устарел. В 2016 году была попытка его модернизировать, но процесс застопорился. А когда Кишинев и Киев попробовали вместе контролировать границу Приднестровья и Украины, то Оперативная группа российских войск, дислоцированная там показала силу - провела 32 военных учения за пять месяцев в 2017 году. Анатол Цэрану призвал переосмыслить колониальное прошлое и последствия российской имперской политики. Принципиальным он назвал отказ Молдовы от принадлежности к пространству "исторической России".

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