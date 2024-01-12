Как прошла первая зарубежная поездка Зеленского в 2024 году

За два дня президент Украины посетил три страны - Литвы, Эстонии и Латвии. Что пообещали Зеленскому коллеги из стран Балтии и почему их поддержка важна для Киева - у DW.

В течение двух дней - 10 и 11 января - президент Украины Владимир Зеленский посетил Литву, Эстонию и Латвию. Он подчеркнул, что его первое зарубежное турне в 2024 году началось со стран Балтии, так как они помогают Украине с первых дней полномасштабного вторжения России. Лидеры государств договорились о дальнейшем военном сотрудничестве, обсудили интеграцию Украины в ЕС и НАТО. Зеленский предупредил коллег: если Россия уничтожит Украину, то балтийские страны могут быть следующими.

Литва поможет Украине в военных инновациях

Для начала самолет президента Украины совершил посадку в Литве. Президент этой страны Гитанас Науседа подтвердил, что до 2026 года страна выделит на поддержку Украине 200 млн евро. Значительную часть из этой суммы потратят на закупку техники для разминирования, также средства пойдут на приобретение боеприпасов, беспилотников, генераторов и другого оборудования. Кроме того, до конца 2024 года литовские специалисты планируют обучить около трех тысяч украинских военных, а литовские военно-промышленные предприятия заявили о готовности сотрудничества с украинскими коллегами в разработке военных инноваций. Общая поддержка Украины со стороны Литвы уже превышает один миллиард евро и составляет 1,45 процента ВВП Литвы.

Владимир Зеленский в Вильнюсе подчеркнул, что Украина остро нуждается в системах ПВО. В декабре и январе российская армия нанесла серию крупных авиаударов: украинские ПВО сбили 70 процентов вражеских ракет и беспилотников, рассказал украинский лидер.

Эстония - за легализацию ударов Украины по территории РФ

Владимир Зеленский и Алар Карис Фото: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS/REUTERS

1,2 млрд евро до 2027 года выделит Эстония в качестве военной помощи украинской армии, заявил президент Эстонии Алар Карис. Он отметил, что справедливо использовать замороженные российские активы для восстановления Украины, а также следует позволить ВСУ применять западное оружие для ударов по военным объектам на территории России. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на встрече с Зеленским призвала остальные страны не снижать поддержку Украины, поддержав общий девиз: "Свобода должна быть лучше вооружена, чем тирания".

Зеленский предупредил, что в случае прекращения огня Россия может восполнить нехватку вооружения и подготовиться к новому витку войны: "Президент России не успокоится, пока не уничтожит Украину". Следующими целями Путина, по словам Зеленского, могут стать именно страны Балтии.

Латвия во главе коалиции по производству дронов для Украины

О последствиях возможной заморозки конфликта Зеленский напомнил и в Латвии на встрече с президентом Эдгарсом Ринкевичсом. Там президенту Украины также гарантировали новый пакет военной помощи, куда будут входить гаубицы, боеприпасы, средства связи, противотанковые системы, вертолеты, другая техника и вооружение.

Основное внимание Латвия намерена уделить производству дронов для ВСУ. Беспилотники не требуют больших финансовых вложений, но эффективны на поле боя, отметил Ринкевичс. Общую сумму нового пакета помощи президент Латвии не уточнил, но назвал сумму утвержденной Сеймом программы по реконструкции территории Украины в течение трех лет - 500 млн евро.

Эксперты о важности поддержки стран Балтии для Украины

Визит Зеленского - знак благодарности странам Балтии за их поддержку с первых дней войны, говорит глава правления киевского Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. Он отмечает, что в соотношении со своими ВВП страны Балтии направляют Украине гораздо больше помощи, чем другие западные партнеры: "Конечно, в абсолютных величиных эти объемы меньше, чем от США, Германии, Великобритании, но у них и экономики значительно больше".

Поддержка стран Балтии пригодится Украине на саммите НАТО в 2024 году, считают эксперты Фото: Petras Malukas/AFP/Getty Images

Символический жест несет в себе и вполне прагматические цели, считает Фесенко, особенно в свете предстоящего саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне летом 2024 года. Эксперт предполагает, что на встрече будут обсуждать "красные линии". Возможно, одной из спорных тем станет использование западного оружия для уничтожения военных объектов на территории России. "Думаю, что это (инициатива эстонских властей. - Прим. Ред.) также совместная, скоординированная позиция, которую будут продвигать уже в отношениях с Соединенными Штатами, в рамках НАТО и в рамках коалиции "Рамштайн", - говорит Фесенко.

В ближайшие месяцы может решиться вопрос о дальнейшей поддержке Украины со стороны западных стран, поэтому тур по странам Балтии может быть важен для активизации европейской и западной дискуссии, считает старшая научная сотрудница Европейского совета по международным делам Кадри Лийк. "Это поможет привнести больше чувства срочности в процесс принятия решений Западом", - говорит она.

Оба эксперта скептически относятся к возможности вторжения России в страны Балтии, так как такой конфликт означал бы для России войну со всем Североатлантическим блоком. "Не думаю, что Путин одержим странами Балтии так же, как он одержим Украиной. Но война всегда создает новые риски, непредсказуемость и опасную динамику", - признает Кадри Лийк. Владимир Фесенко допускает, что противостояние может проходить в формате гибридной войны - без прямого столкновения: "Споры идут только о том, когда это может быть. Но ясно одно - пока Россия завязла в Украине, риск нападения на другие страны все-таки меньше".

Смотрите также: