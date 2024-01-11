Латвия объявила о новом пакете военной помощи Украине

Латвия продолжит предоставлять Украине военную помощь для защиты от вторжения России, сообщил журналистам в четверг, 11 января, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, после встречи в Риге с украинским главой государства Владимиром Зеленским.

По словам Ринкевичса, новый пакет помощи будет включать гаубицы, 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, системы противотанковой обороны и ПВО, ракетные установки, вездеходы, ручные гранаты, вертолеты и другое оборудование. Кроме того, Латвия планирует в течение 2024 года провести обучение порядка 3 тысяч украинских военных, а также будет сотрудничать с Украиной в производстве беспилотников. "Правительство, наша страна и наш народ будут продолжать оказывать Украине всю необходимую поддержку", - сказал Ринкевичс.

Латвия уже помогла Украине на один процент ВВП

Он отметил, что с февраля 2022 года Латвия оказала Украине помощь на сумму 600 миллионов евро, что эквивалентно одному проценту ВВП балтийской республики.

Зеленский поблагодарил Латвию за "непоколебимую поддержку" и новый пакет военной помощи. "Украина в этом году приложит максимум усилий со всеми партнерами, чтобы создать новый арсенал Европы - производственное сотрудничество такого уровня, которое обеспечит недопущение российской агрессии против Европы", - сказал президент Украины. Латвия стала последней остановкой в трехдневном турне Зеленского по странам Балтии. До этого он также посетил Литву и Эстонию.

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