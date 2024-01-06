Вернулся из плена. Украинские военные снова идут на фронт?

Новый законопроект о военной службе в Украине касается и освобожденных из плена военных. Им предлагают увеличить отпуска и предоставить возможность уволиться со службы. Почему это важно?

Наиболее обсуждаемым пунктом нового украинского законопроекта о военной службе является усиление мобилизации. Дискуссии продолжаются и вокруг предложения предоставить военным возможность демобилизоваться после трех лет службы. В то же время проект закона затрагивает еще одну группу - освобожденных из российского плена военнослужащих. По данным омбудсмена Дмитрия Лубинца, их уже больше 2800 человек.

Авторы законопроекта предлагают увеличить для освобожденных военнопленных отпуск до трех месяцев, а также предоставить им возможность уволиться со службы. Об этом уже не первый год просят сами военнослужащие, побывавшие в плену, и представители общественных организаций, которые занимаются защитой их прав.

После плена: лечение и резерв

"В общей сложности мое восстановление заняло полгода", - вспоминает в интервью DW военнослужащий Евгений Шибалов, который в прошлом году был освобожден после восьми месяцев плена. Из-за условий заключения у мужчины возникли проблемы со здоровьем. Хотя ему пришлось самостоятельно искать возможности для лечения, все услуги были бесплатными, а командование не препятствовало и дважды предоставило отпуск по состоянию здоровья. Тем не менее отпуск для восстановления после плена не предусмотрен, объясняет военнослужащий. Если во время обследования врачи не увидят проблем со здоровьем, бывшего пленного сразу вернут на службу.

Военнослужащий Евгений Шибалов Фото: Privat

После лечения Евгения направили на прохождение военно-врачебной комиссии. Она признала мужчину ограниченно годным - что не является основанием для увольнения со службы. "ПТСР, органическое повреждение мозга, - перечисляет свои диагнозы военнослужащий. - Из-за контузии я стал плохо слышать на одно ухо. Появился псориаз - возможно, из-за стресса. Мне тяжело служить хотя бы потому, что я не могу, как обычно бывает на полевых выходах, круглосуточно быть одетым. Кожа под формой превращается в сплошную открытую рану".

Евгения оставили служить в тылу в Киеве. "И проинформировали, что в зону боевых действий я могу быть направлен только по собственному желанию", - добавляет мужчина.Сейчас он служит в резервном подразделении. Оттуда его время от времени направляют в другие подразделения, где не хватает бойцов, для выполнения вспомогательных задач - "и на складе, и топографом, и в штабе с бумагами, и немного с дроном". "Желания вернуться воевать на передовую у меня до сих пор нет", - говорит Евгений. Во время службы в резервном подразделении мужчину госпитализировали из-за проявлений ПТСР. Его лечение продолжается, правда, параллельно со службой.

Невозможность демобилизоваться

В резервном подразделении Евгений получает минимальную военную зарплату - 20 тысяч гривен (чуть более 500 долларов). "Денег на жизнь откровенно не хватает. В гражданской жизни у меня, наверное, было бы больше возможностей обеспечивать и себя, и своих родных, - считает мужчина. - В то же время дополнительный заработок для военного запрещен. Но признаюсь: я докатился до того, что часть отпуска потратил на то, что работал в Киеве таксистом".

Евгений хочет иметь возможность демобилизоваться - в связи с тем, что был в плену. "Сейчас я периодически чувствую себя полезным, а периодически - нет. Если бы у меня было ощущение, что зря трачу свое время и не имею возможности вложиться в наше общее дело, я бы уволился и занялся тем, что я умею гораздо лучше", - рассуждает военный. Кроме того, возможность демобилизации учитывает интересы семей бывших военнопленных, считает Евгений. "Все говорят о том, что пережили пленные. Но пытался ли кто-то представить, что пережили их родные? И каково им знать, что, несмотря на возвращение, военный все равно не вернется - его не отпустят из армии", - говорит мужчина.

В то же время военнослужащий убежден, что не все бывшие пленные хотят демобилизоваться. Некоторые из его товарищей по службе вернулись на фронт уже через несколько дней после освобождения из плена. "Кто-то возвращается и снова идет на фронт - с желанием отомстить. А кто-то возвращается с единственной мечтой - чтобы весь этот ужас наконец закончился", - добавляет мужчина.

Отложенные последствия плена

В настоящее время бывший пленный может демобилизоваться только тогда, когда последствия плена привели к таким проблемам со здоровьем, которые подпадают под определение "непригоден к военной службе". Об этом в комментарии DW напоминает Любовь Галан, соучредительница общественной организации "Принцип", которая занимается правами военнослужащих. "Но в рамках действующего законодательства у нас нет инструментов, чтобы оценить, какие долговременные и отложенные последствия для здоровья вызовет плен", - отмечает Галан, поддерживающая возможность демобилизации для бывших военнопленных.

Опираясь на опыт общения с военными, которые обращаются в "Принцип", соучредительница организации также поддерживает предложение об увеличении отпуска для военных, побывавших в плену. "Проблема долговременных и отложенных последствий для здоровья возникала и при обсуждении сроков реабилитации, необходимой военным после плена, - говорит Галан. - Я знаю, что этот вопрос обсуждается, и эта дискуссия привела к тому, что в новом законопроекте появилась норма о трех месяцах отпуска, если бывший пленный хочет вернуться на военную службу".

Украинские военные, освобожденные из плена, май 2023 года Фото: Yevhenii Zavhorodnii/REUTERS

Обе инициативы поддерживает Наталья Зарицкая, основательница общественной организации "Женщины из стали", которая занимается проблемами военнопленных. Ее муж Богдан - тоже побывал в плену. Из-за перечня диагнозов он был признан непригодным и уволен с военной службы. По словам Зарицкой, процесс увольнения занял немало времени и усилий.

Зарицкой известно о случаях, когда, несмотря на проблемы со здоровьем, бывшие военнопленные продолжали службу и были направлены в зону боевых действий. "Например, освобожденный из плена несет службу в относительно безопасном месте. А потом нам звонит по телефону его жена в слезах, потому что ее мужа переводят на ноль, - в комментарии DW рассказывает основательница "Женщин из стали". - Я знаю о нескольких освобожденных из плена, уже погибших на фронте".

По мнению Зарицкой, освобожденные из плена требуют времени, чтобы решить, хотят ли они продолжить службу. "Ведь сразу после увольнения они не способны принимать решения. Их состояние постоянно колеблется - от эйфории до апатии. А журналисты на интервью спрашивают: "Готовы ли вы продолжить службу?". А что может ответить человек, являющийся воином?", - возмущается женщина.

Шансы на изменения

Предложение предоставить бывшим военнопленным возможность уволиться со службы звучит уже не впервые. Подобный законопроект был зарегистрирован еще осенью 2022 года. "Пока что нормативно-правовые акты не учитывают морально-психологическое состояние освобожденных из плена и дальнейшую способность выполнять служебные обязанности", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Его авторы также ссылаются на 117-ю статью Женевской конвенции об обращении с военнопленными, согласно которой "репатриированные лица не привлекаются к военной службе".

Новый законопроект, который, кроме возможности демобилизации для бывших военнопленных, предлагает увеличить им отпуск до трех месяцев, сейчас обсуждают в профильном комитете Верховной рады. "Мы отдаем себе отчет, что он может быть изменен, и какие-то нормы из этого законопроекта могут не попасть в зал", - напоминает соучредительница "Принципа" Любовь Галан.

"С одной стороны, надо защищать государство, - рассуждает жена бывшего военнопленного Наталья Зарицкая. - Но нельзя так, что из одних война выжимает все, а у других от военного положения - только воздушные тревоги. Это вызывает острое чувство несправедливости".

Военнослужащий Евгений Шибалов сомневается, что изменения, касающиеся освобожденных военнопленных, будут приняты. "Ведь тогда возникнет вопрос, что тех, кто после плена освободится со службы, надо кем-то заменить. То есть, усилить мобилизацию. Здесь будет выбор между интересами пленных и интересами уклонистов. Но поскольку вторая группа в нашем демократическом обществе составляет большинство, то я боюсь, что уже знаю, в чью пользу будет сделан выбор", - делает вывод Евгений.

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