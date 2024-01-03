Украина и Россия провели первый с августа обмен пленными

В Россию вернулись 248 человек, а в Украину - 230 человек, что стало первым за полгода обменом пленными между странами.

Украина и Россия провели крупный обмен пленными. В Россию вернулись 248 человек, в Украину - 230 человека, сообщили министерство обороны РФ и президент Украины в среду, 3 января. Это первый крупный обмен между странами с 7 августа.

В российском ведомстве заявили, что возвращение пленных произошло "в результате сложного переговорного процесса" и благодаря "посредническому участию гуманитарного характера" Объединенных Арабских Эмиратов.

При этом депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы "по вопросам СВО" Шамсаил Саралиев сообщил, что Россия якобы вернула 75 человек без обмена. По его словам, обмен прошел по формуле "173 на 173". Об этом также написала уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. Украинская сторона не подтверждала эту информацию.

Первый обмен с 7 августа

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец уточнил, что это был 49-й обмен между сторонами. По его словам, в Украину вернулись защитники острова Змеиный и города Мариуполь, в том числе, которые были на заводе "Азовсталь".

"Наши дома. Из российского плена вернули более 200 наших воинов и гражданских. Солдаты, сержанты, офицеры. Воины Вооруженных сил, Национальная гвардия, ВМС, пограничники", - прокомментировал обмен президент Украины Владимир Зеленский.

По данным украинского координационного штаба по обращению с военнопленными, в рамках обмена были освобождены 130 военнослужащих ВСУ, 55 человек из Национальной гвардии, 38 пограничников, один полицейский, а также шесть гражданских.

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