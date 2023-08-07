Обмен военнопленными и другие итоги 530-го дня войны

Главнокомандующий ВСУ провел переговоры с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США. Украинский генерал обвинил РФ в применении химоружия. В России каждый день возбуждают дело о "госизмене".

На 530-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в понедельник, 7 августа, российские войска продолжали удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражали агрессию и наносили удары по позициям противника.

48-й обмен военнопленными с начала войны

Власти Украины объявили об очередном обмене военнопленными с Россией. Как заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, Киеву передали 22 украинских военнослужащих. "Это бойцы ВСУ, из них два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава. Они участвовали в боях на разных направлениях, среди освобожденных есть раненые. Старшему из наших воинов исполнилось 54 года, самому младшему - 23 года", - написал Ермак.

Комментируя сообщения об очередном обмене военнопленными, уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что с начала войны Киеву удалось вернуть из плена 2598 человек. Обмен, о котором Украина сообщила сегодня, стал 48-м с начала вторжения, добавил Лубинец. Российская сторона об обмене пока не сообщала.

Обстрелы украинских городов

В результате двух российских ударов по жилым домам в Покровске Донецкой области погибли пять человек, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. По его словам, ранения получил 31 человек, в том числе 19 сотрудников полиции, 5 спасателей ГСЧС и 1 ребенок.

36-летний мужчина погиб при обстреле из тяжелой артиллерии Никополя Днепропетровской области, еще один 68-летний житель города получил ранения, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. По его словам повреждены частные дома, хозяйственные постройки, газопровод и линии электропередач.

Два человека погибли, еще трое получили ранения при обстреле села Кучеровка в Купянском районе Харьковской области. По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, под удар попал жилой дом.

Генштаб ВСУ: Украинская авиация нанесла девять ударов по российским позициям

За минувшие сутки украинская авиация нанесла девять ударов по районам сосредоточения военнослужащих, вооружения и военной техники России, говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ. Кроме того, в течение суток подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 5 артиллерийских средств на огневых позициях и одну радиолокационную станцию российской армии.

За сутки произошло около 28 боевых столкновений на фронте. "Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - отмечают в Генштабе. Украинские военные отразили атаки противника на Купянском и Авдеевском направлении, а также продолжают сдерживать наступление российских войск вблизи Марьинки.

Украинский генерал обвинил РФ в применении химоружия

Российские военные обстреляли Запорожскую область с применением химических боеприпасов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский. "Враг в нарушение всех Конвенций продолжает использовать химические боеприпасы. За прошедшие сутки противник в районе н.п. Новоданиловка совершил 2 артиллерийских обстрела с РСЗО боеприпасами, содержащими химическое вещество (вероятно хлорпикрин)", - указал он.

При этом, как отмечается в сообщении, никто из украинских военных и мирного населения не пострадал. Пары хлорпикрина в высоких концентрациях обладают удушающим и общетоксичным действием. Конвенция ОЗХО запрещает военное применение этого вещества.

Залужный провел переговоры с Марком Милли

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли. Как сообщил Залужный в Telegram, он рассказал американскому коллеге об оперативной обстановке на фронте, где украинские войска "продолжают вести оборонительные и наступательные операции".

Главнокомандующий ВСУ отметил, что украинские силы держат "устойчивую" оборону. Что касается наступления, то "продолжаются тяжелые бои, украинские войска шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед", добавил он. "Инициатива на нашей стороне", - уверяет Залужный. По его словам, в ходе разговора обсуждались также актуальные потребности ВСУ в вооружении и боеприпасах.

Украина - крупнейший получатель помощи от США

Украина стала крупнейшим получателем помощи от США со времен Второй мировой войны. К такому выводу, проанализировав официальных данных Пентагона и Государственного департамента США, пришла газета The Washington Post. Как указывается в публикации, Киев получил от Вашингтона помощь в размере более 66,2 млрд долларов, из которых более 43 млрд составила непосредственно военная помощь.

Из запасов Пентагона Украине была передана боевая техника на общую сумму примерно 23,5 млрд долларов, кроме того США взяли на себя долгосрочные обязательства по поддержке Украины и финансированию производства вооружений в размере 18 млрд долларов и предоставили субсидии на закупку западного оружия на сумму в 1,5 млрд. Также США выделили Украине примерно 20,5 млрд долларов экономической и 2,6 млрд - гуманитарной помощи.

Бывший вице-президент российского "Газпромбанка" удостоен "Золотого креста"

Бывший вице-президент российского "Газпромбанка" Игорь Волобуев получил награду ВСУ "Золотой крест". Это знак отличия, который главнокомандующий ВСУ вручает рядовым и сержантам за успешное выполнение боевых задач. Судя по фото, которое Волобуев выложил на своей странице в Facebook, он был награжден еще в конце июля. По словам Волобуева, у него уже "была благодарность от подразделения за Бахмут", а эта награда стала для него неожиданностью. "Честно, я не ожидал. Не считаю, что заслуживаю каких-то наград, но мне приятно", - сказал он DW.

Уроженец Сумской области Волобуев уже в апреле 2022 года уволился из банка и уехал воевать в Украину, "защищать с оружием в руках свою родину".

В России каждый день возбуждают дело о "госизмене"

По итогам 2023 года в России может быть возбуждено больше уголовных дел о "госизмене", чем за предыдущие 20 лет, - это следует из статистики за семь прошедших месяцев, подсчитало издание "Холод". По его сведениям, только с января по июль 2023 года в РФ были возбуждены 82 дела по статье о "госизмене", против 20 подобных дел за весь прошлый год. При этом адвокат "Первого отдела" Евгений Смирнов считает, что в действительности число дел может быть еще больше. По его словам, по многим из них "карточек на сайтах судов просто нет". "В паблик тоже информация далеко не по каждому делу выдается", - добавил юрист.

"Сейчас же ФСБ набрало свой темп: в среднем получается по 20 уголовных дел в месяц. Это значит, что каждый рабочий день возбуждается одно дело. Такими темпами к концу декабря их будет около 250, по количеству рабочих дней в году", - считает Смирнов.

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