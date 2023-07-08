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ОЗХО: все заявленные запасы химоружия в мире уничтожены

Александра Иванова
10 мин. назад

Последний химический боеприпас из заявленных запасов США был уничтожен на опытном заводе по уничтожению химических веществ Блю-Грасс в штате Кентукки.

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Уничтожение химического оружия в США
Уничтожение заявленных запасов химоружия США в городе ПуэблоФото: David Zalubowski/dpa/AP/picture alliance

Все заявленные запасы химического оружия в мире необратимо уничтожены. Об этом говорится в сообщении Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО),  распространенном в пятницу, 7 июля.

Последний химический боеприпас из заявленных запасов химического оружия США "был необратимо уничтожен в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия (КЗХО) в пятницу, 7 июля 2023 года, на опытном заводе по уничтожению химических веществ Блю-Грасс в штате Кентукки", подчеркивается в документе. США были последней страной-участницей КЗХО, обладавшей запасами химического оружия.

"Завершение уничтожения всех заявленных запасов химического оружия является важной вехой для организации. Это важнейший шаг на пути к выполнению ее миссии по окончательной ликвидации всего химического оружия", - отметил генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас Гонсалес.

Объемы уничтоженного химоружия в мире

ОЗХО продолжит наблюдать за закрытием двух последних объектов по уничтожению химоружия в городе Пуэбло и в Блю-Грассе в США, включая утилизацию отходов, образующихся в результате процесса уничтожения, указано в заявлении организации.

С момента вступления в 1997 году в силу Конвенции о запрещении химического оружия в ОЗХО зафиксировали уничтожение 72 304,34 метрических тонн запасов химоружия, задекларированных странами-участницами по всему миру, сообщается в пресс-релизе. Среди стран, не подписавших Конвенцию, - Израиль, Египет, Южный Судан и Северная Корея.

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Заявление ОЗХО об уничтожении всех заявленных запасов химоружия в мире

Сайт ОЗХО
www.opcw.org
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