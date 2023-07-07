Байден: США уничтожили свои запасы химического оружия

Президент США Джо Байден объявил о полной ликвидации имевшихся в стране запасов химического оружия. Его заявление опубликовано в пятницу, 7 июля, на официальном сайте Белого дома.

Процесс уничтожения запасов химического оружия в стране занял более 30 лет, указали в Вашингтоне. Байден пообещал поддерживать Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) и призвал присоединиться к Конвенции о запрещении этого вида оружия массового поражения. При этом президент США обвинил Россию и Сирию в нарушении конвенции, заявив, что эти государства должны вернуться к ее соблюдению и "признать свои незадекларированные программы, которые использовались для совершения наглых злодеяний и нападений".

В ОЗХО подтвердили заявление Вашингтона

В свою очередь в ОЗХО считали Соединенные Штаты последним государством-обладателем химического оружия. Организация подтвердила факт уничтожения этого вида оружия в США, особо выделив "важный шаг на пути к достижению цели по полной ликвидации всего химического оружия".

К Конвенции о запрещении химического оружия до сих пор не присоединились четыре страны, отметили в ОЗХО. Кроме того, в уничтожении нуждается "брошенное и старое химическое оружие", подчеркнули в организации.

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