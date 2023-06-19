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NYT: Киев не получил из-за границы часть закупленной техники

Александра Иванова
1 ч. назад

Некоторое вооружение, направленное в Украину другими странами, было в нерабочем состоянии, а поставки по отдельным контрактам на миллионы долларов еще не состоялись, пишет NYT.

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Вооружение из США, прибывшее в Украину, 13 февраля 2022 года
Вооружение из США, прибывшее в Украину перед началом войныФото: Sergei Supinsky/AFP/Getty Images

Украина заплатила подрядчикам сотни миллионов долларов за оружие, которое до сих пор так и не было поставлено, а некоторые из широко разрекламированных вооружений, переданных союзниками, были настолько ветхими, что их сочли пригодными только для разбора на запчасти. Об этом говорится в расследовании газеты The New Times, опубликованном в понедельник, 19 июня.

Невыполнение контрактов по поставкам вооружений

Документы украинского правительства показывают, что с момента начала полномасштабного российского вторженияв феврале 2022 года по состоянию на конец прошлого года Киев выплатил поставщикам оружия более 800 миллионов долларов за контракты, которые остались полностью или частично невыполненными, выяснили журналисты.

Некоторые из вооружений в конечном счете все же были поставлены, а в других случаях брокеры вернули деньги, пишет газета со ссылкой на двух представителей Украины, связанных  с закупками оружия. По состоянию на начало весны 2023 года Украина так и не получила вооружения, за которые уже были заплачены сотни миллионов долларов, в том числе государственными компаниями, рассказал расследователям один из этих собеседников.

Издание приводит также слова Владимира Гаврилова - замминистра обороны Украины, который занимается закупками оружия для ВСУ. В одном из интервью он указал на случаи, когда Киев оплачивал поставки вооружений, но не получал заказов, и подчеркнул, что теперь правительство Украины начало анализировать свои прошлые закупки и отсеивать недобросовестных поставщиков.

Ветхое состояние военной техники

Другая проблема, по сведениям редакции, состоит в том, что поставленная иностранными государствами техника бывает в плохом или вовсе нерабочем состоянии. Один из примеров, которые приводятся в публикации, - недавняя поставка 33 самоходных гаубиц, подаренных Украине правительством Италии: "На видеозаписях видно, как из двигателя одной из них валит дым, а из двигателя другой вытекает охлаждающая жидкость".

Министерство обороны Италии в своем заявлении сообщило, что машины были списаны много лет назад, но Украина все равно попросила их "отремонтировать и ввести в эксплуатацию, учитывая срочную необходимость в средствах противостояния российской агрессии", указывает газета. 13 гаубиц были отправлены на ремонт в США, но когда их вернули, оказалось, что они,  по оценке украинской стороны, были "непригодны для выполнения боевых задач".

Отчасти западное оборудование было поставлено в Украину с таким опозданием или в столь неопределенные сроки, что это усложнило планирование контрнаступления ВСУ, указывают журналисты. Сейчас, по оценкам экспертов, 30% военного арсенала Киева на любой момент времени находится в ремонте.

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