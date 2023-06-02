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WP: США дают Украине вооружения, сочтя угрозы Путина блефом

Даниил Сотников
1 ч. назад

Управление рисками эскалации - один из самых сложных аспектов войны для Белого дома, который убеждается, что угрозы Путина - это блеф, пишет WP.

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Американский истребитель F-16
Американский истребитель F-16Фото: U.S. National Guard/ZUMA/picture alliance

На решения администрации США о передаче Украине все более продвинутых и сложных видов вооружений влияет отсутствие активного ответа со стороны России, пишет The Washington Post со ссылкой на источники в пятницу, 2 июня.

По словам собеседников WP, американские власти не реагируют на заявления президента РФ Владимира Путина и других чиновников РФ, поскольку Кремль с начала войны продолжает выступать с пустыми, как показало время, угрозами. "Его (Путина. - Ред.) блеф вселил в лидеров США и Европы некоторую уверенность в том, что они могут продолжать действовать без серьезных последствий", - пишет WP.

При этом управление рискам эскалации остается одним из самых сложных аспектов войны для президента США Джо Байдена и его советников по внешней политике, говорят источники WP. По их словам, при принятии решения о том, какие новые системы вооружений предоставить Украине, Белый дом ориентируются на четыре ключевых фактора. "Нужно ли им это? Могут ли они его использовать? У нас есть это? Каким будет ответ России?", - описал подход высокопоставленный чиновник Госдепартамента. 

У России нет возможностей для конфликта с НАТО

По его словам, тот факт, что Россия не реагирует на поставки оружия, повлиял на анализ рисков госсекретарем Энтони Блинкеном. Собеседники WP называют его ключевым доверенным лицом Байдена и "влиятельным голосом, побуждающим администрацию и союзников США делать больше для поддержки Украины".

Помимо Блинкена в этом процессе принимает активное участие советник Белого дома по национальной безопасности Джек Салливан, который считает, что преимущества поставок более продвинутого оружия Украине перевешивают риски эскалации, пишет WP.

Отсутствие ответа со стороны Кремля собеседники WP объясняют плохим состоянием российских вооруженных сил. "Похоже, прямо сейчас вступать в прямую конфронтацию с НАТО не в их интересах. У них нет хороших возможностей для этого", - сказал высокопоставленный собеседник WP.

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