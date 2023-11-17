Киев: В плену РФ находятся более 2300 украинцев

Правительственная комиссия сообщила об установлении факта взятия в российский плен 4 337 граждан Украины, из которых 3 574 военных и 763 гражданских. 1953 из них были освобождены из плена.

По данным украинского правительства, в России в качестве пленных по-прежнему находятся более 2,3 тысячи украинских граждан. Об этом стало известно по результатам заседания комиссии при министерстве реинтеграции в Киеве в пятницу, 17 ноября. "Установлен факт лишения свободы в отношении 4337 человек (3574 военных и 763 гражданских). Из которых 1953 - освобождены из плена", - указано на сайте министерства в качестве промежуточных итогов работы комиссии под председательством вице-премьер-министра Украины Ирины Верещук.

В состав комиссии, созданной 19 ноября 2022 года, входят 18 членов (5 из которых - представители общественных организаций). На сегодня комиссией проведено 8 заседаний. По их результатам соответствующие данные вносятся в единый реестр лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии РФ против Украины. Администратором реестра является Национальное информационное бюро, которое относится к сфере управления Минреинтеграции, указано в сообщении.

Согласно результатам, министерство реинтеграции осуществляет выплаты единовременной и ежегодной государственной денежной помощи. Таким образом, с начала текущего года уже выплачено 422 миллиона гривен (около 11 млн евро) освобожденным из плена людям, а также семьям военнопленных, гражданских заложников и политзаключенных.

С лета обмен пленными приостановлен

Последний раз обмен пленными между Украиной и РФ произошел 7 августа. Тогда Украина вернула из российского плена еще 22 защитника. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что это был 48-й обмен с начала российского вторжения.

Лубинец заявил, что иногда у него возникает впечатление, что стороне РФ "вообще не интересны" пленные россияне. "Россиянам иногда интереснее использовать и своих военнопленных, и родственников украинских военнопленных, но только не возвращать наших домой", - отметил он.

Украина открывает новый лагерь для военнопленных

В начале ноября стало известно, что Киев готовит второй лагерь для российских военнопленных. По данным СМИ, новый лагерь "Запад-2" на 300 военнопленных будет располагаться в Винницкой области на границе с Молдовой.

Ранее сообщалось, что лагерь "Запад-1" в Львовской области имел около 600 мест. Точное число сдавшихся в плен россиян при этом неизвестно. В свою очередь, по данным российской стороны, в Украине в качестве военнопленных содержатся более 500 российских солдат.

По сведениям Дмитрия Лубинца, за время войны из Москвы в Киев было передано почти 2600 военнопленных и гражданских лиц, что несколько разнится с данными комиссии при Минреинтеграции, а Россия получила взамен неизвестное количество военнопленных.

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