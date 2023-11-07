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Украина открывает новый лагерь для военнопленных

Ольга Лебедева
7 ноября 2023 г.

Второй лагерь для содержания военнопленных, как и первый, будет соответствовать международным нормам, заявила организация "Хочу жить". Его открытие связано с ростом числа российских военнопленных в Украине.

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Обмен военнопленными Украины и РФ
Обмен военнопленными между Украиной и РоссиейФото: Head of Ukraine's Presidential Office Andriy Yermak/REUTERS

В связи с большим числом российских военнопленных в Украине будет создан второй лагерь для их содержания, сообщила правительственная организация "Хочу жить" во вторник, 7 ноября, в Telegram. Кроме того, по этим данным, параллельно готовится открытие еще одного, третьего лагеря. "Увеличение количества военнопленных связано как с ситуацией на фронте, ухудшающейся мотивацией российских солдат, так и из-за блокирования обменов военнопленными российской стороной", - отметили в организации. 

Условия в лагере будут соответствовать нормам международного права

По этим данным, как и первый лагерь "Запад-1", новый лагерь будет по своем условиям отвечать всем нормам международного гуманитарного права. "Российских военных обеспечат медицинской помощью, трехразовым питанием, связью с родными, а также постоянным доступом представителей Международного комитета Красного Креста. Сам лагерь находится в глубоком тылу, так как это предусмотрено Женевскими конвенциями", - сообщается далее.

По данным СМИ, новый лагерь "Запад-2" на 300 военнопленных будет располагаться в Винницкой области на границе с Молдовой. Ранее сообщалось, что лагерь "Запад-1" в Львовской области имел около 600 мест. Точное число сдавшихся в плен россиян при этом неизвестно. 

По данным уполномоченного Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабной войны эта страна вернула из РФ почти 2600 военнопленных и мирных жителей.

 

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