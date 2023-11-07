Украина открывает новый лагерь для военнопленных
В связи с большим числом российских военнопленных в Украине будет создан второй лагерь для их содержания, сообщила правительственная организация "Хочу жить" во вторник, 7 ноября, в Telegram. Кроме того, по этим данным, параллельно готовится открытие еще одного, третьего лагеря. "Увеличение количества военнопленных связано как с ситуацией на фронте, ухудшающейся мотивацией российских солдат, так и из-за блокирования обменов военнопленными российской стороной", - отметили в организации.
Условия в лагере будут соответствовать нормам международного права
По этим данным, как и первый лагерь "Запад-1", новый лагерь будет по своем условиям отвечать всем нормам международного гуманитарного права. "Российских военных обеспечат медицинской помощью, трехразовым питанием, связью с родными, а также постоянным доступом представителей Международного комитета Красного Креста. Сам лагерь находится в глубоком тылу, так как это предусмотрено Женевскими конвенциями", - сообщается далее.
По данным СМИ, новый лагерь "Запад-2" на 300 военнопленных будет располагаться в Винницкой области на границе с Молдовой. Ранее сообщалось, что лагерь "Запад-1" в Львовской области имел около 600 мест. Точное число сдавшихся в плен россиян при этом неизвестно.
По данным уполномоченного Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабной войны эта страна вернула из РФ почти 2600 военнопленных и мирных жителей.
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