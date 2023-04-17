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Фото: Siegra Asmoel/imageBROKER/picture alliance
ОбществоУкраина

"Вагнеровцы" рассказали Gulagu.net об убийствах в Украине

Виталий Кропман
21 мин. назад

Бывшие заключенные рассказали Владимиру Осечкину об убийствах украинских военнопленных и мирных жителей, включая детей, в Бахмуте и Соледаре. Их утверждения не подтверждены другими источниками.

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Правозащитный проект Gulagu.net опубликовал показания двух бывших российских заключенных, воевавших в составе ЧВК "Вагнер" в Украине и помилованных указом президента РФ. Соответствующий пост в понедельник, 17 апреля, разместил в своем Facebook основатель проекта Владимир Осечкин.

Азамат Улдаров, утверждает правозащитник, экс-осуждённый из ИК-13 УФСИН России по Саратовской области, рассказал, как по приказу убивал детей в Соледаре и Бахмуте. "Давали команду зачистить и уничтожить всех" - мужчин, женщин, пожилых людей и детей, указал бывший заключенный. В частности, он рассказал, как убил девочку в Соледаре. "Ей пять-шесть лет, а я выстрелил, ты понимаешь, контрольный", - рассказал Улдаров.

В свою очередь бывший заключенный ИК-1 УФСИН России по Воронежской области Алексей Савичев, рассказал правозащитникам, что при нем были расстреляны около 70 бывших заключенных, которые отказывались выполнять приказы. Кроме того, он показал, что в январе 2023 года, выполняя приказ вышестоящих командиров, бросил примерно 30 гранат Ф-1 в ров на территории Бахмута, где находились убитые и раненые украинцы и россияне, после чего поджег останки.

Как указывает Осечкин, оба бывших заключенных находятся на территории России и однозначно давали свои показания не под влиянием иностранных спецслужб. В то же время истории, рассказанные бывшими "вагнеровцами", как и то, являются ли люди на видео теми, за кого себя выдают, пока не получили подтверждения из других источников.

Реакция Киева

В Офисе президента Украины уже отреагировали на видео с признаниями бывших "вагнеровцев". "Сейчас речь идет о военных преступниках ЧВК "Вагнер", но это проливает свет на преступления российской армии в Украине. Они воруют наших детей и убивают. Сколько еще таких преступлений?", - написал руководитель администрации президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале. По словам политика, "одного признания мало". "Должно быть наказание. Жесткое и справедливое. И оно обязательно будет. Мы узнаем все факты преступлений и найдем каждого, кто совершал их", - подчеркнул Ермак.

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Пост Владимира Осечкина

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