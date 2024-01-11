Зеленский в Эстонии: Пауза в боях лишь поможет России

Из Литвы Владимир Зеленский прибыл в Эстонию. После встречи с президентом Аларом Карисом он высказался против пауз в боях, поскольку они помогут РФ перевооружиться. Глава Эстонии заверил Киев в дальнейшей поддержке.

Любые паузы в боевых действиях Украины против напавшей на нее России пойдут на пользу только россиянам и помогут им перевооружиться, заявил в Таллинне на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом в четверг, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский. Эстония стала вторым этапом балтийского турне главы украинского государства, в Таллинн он прибыл в сопровождении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

На пресс-конференции Владимир Зеленский указал на объемы дронов и ракет, производимых самой Россией, и их большой дефицит. РФ закупает дроны у Ирана, договаривается о ракетах, а также уже получила более 1 млн артиллерийских снарядов от КНДР, напомнил он. Поэтому пауза в боевых действиях не будет заморозкой конфликта, она только поможет Москве получить новое оружие и подготовиться к продолжению ударов по Украине, добавил украинский президент и предупредил, что "никаких пауз для России не будет".

Одновременно Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия должна понести ответственность за свои действия, а ее замороженные активы должны быть конфискованы в помощь Украине. "Россия будет финансово отвечать за агрессию. Это также будет поучительным уроком для всех", - указал Зеленский. Он поблагодарил Эстонию за поддержку Украины, отдельно отметив помощь с лечением и реабилитацией украинских военных в этой стране, а также 12 пакетов военной помощи.

Карис: Эстония будет отдавать Украине 0,25% ВВП

В свою очередь Алар Карис пообещал продолжить поддержку Украины. Эстония будет передавать Киеву 0,25% ВВП и призывает другие страны брать с нее пример, указал он. "Россия не только хочет захватить Украину. Она кинула вызов всему демократическому миру, используя оружие, которое она получила от Северной Кореи. Для противостояния Европа должна сдать более мощной в военном плане", - цитирует его слова издание Delfi.ee.

Карис подчеркнул, что к войне нельзя привыкать, а для победы Украины необходимы все усилия демократического мира. "Цель России - чтобы Запад распался, но этого не случится. Работая вместе, мы победим. Война покажет силу демократического мира. Результат этой войны зависит от готовности помогать Украине долгосрочно. Мы должны ослабить агрессора санкциями. Агрессор должен быть изолирован политически", - добавил он.

Кроме того, Алар Карис отметил, что целью Эстонии является "приветствовать Украину как полноценного члена НАТО". Таллинн также будет прилагать усилия к возвращению в Украину всех депортированных в РФ детей и привлечению к ответственности всех виновных в военных преступлениях. "Украине нужно больше оружия и лучшего оружия. Мощности военной промышленности ЕС необходимо увеличить, чтобы Украина получила то, что ей нужно. Не завтра, а сегодня", - заявил далее эстонский президент.

Турне Зеленского по странам Балтии

Ранее в соцсетях Карис заявил, что в Эстонии сегодня - "особенный день" в связи с визитом Зеленского. "Наша крепкая дружба основана на общих ценностях, а идеалы, к которым мы стремимся, - это демократия и свобода", - написал он.

Следующей остановкой в балтийском турне Зеленского станет Латвия, а накануне он посетил Литву. В Вильнюсе он заявил, что Украина остро нуждается в системах ПВО. На совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой он напомнил, что Россия в конце декабря и первые дни января совершила ряд крупных авиаударов по Украине, выпустив в общей сложности около 500 ракет и беспилотников. Из них около 70 процентов были сбиты.

"Я хотел бы получить усиление пакета (ПВО) количественно системами, которые так нам нужны. Именно системы и именно конкретные ракеты, которые борются против российской баллистики", - заявил Зеленский. По его словам, подписанные в Вильнюсе двусторонние договоры о сотрудничестве в оборонной сфере позволят уменьшить дефицит оружия в Украине.

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