Президент Чехии: Мы не выполнили свое обещание Украине

Президент Чехии Петр Павел призвал Запад, чтобы избежать провала, дать Украине все необходимое для восстановления контроля над своей территорией. Об этом он сказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera, опубликованном в понедельник, 27 ноября.

"У нас нет другого выбора, кроме как дать Украине все, что ей нужно для успеха в ее миссии по восстановлению суверенитета и контроля над границами: что-либо меньшее будет нашим провалом", - заявил Павел. По его мнению, победа России обернется для Европы "неприятными последствиями" в будущем. "Она укрепит их представление о том, что они могут достичь своих целей силой, и побудит все режимы в мире полагаться на слабость западных демократий", - сказал Павел.

По оценке президента Чехии и бывшего генерала НАТО, Россия уже смогла перевести свою промышленность в военный режим, производит гораздо больше крупнокалиберных боеприпасов и танков, набирает больше солдат, а также ведет переговоры с несколькими странами о поставках оружия. "Если мы упустим возможность сохранить поддержку Украины, следующий год может оказаться еще более благоприятным для Москвы. Этот год имеет решающее значение для закладки основы успеха, следующий год будет более сложным", - сказал Павел.

Павел: Мы не выполнили свое обещания по поставкам оружия

Поставок военной техники Киеву от западных партнеров недостаточно для того, чтобы Украина могла продолжать операцию высокой интенсивности, указал Павел. "Мы не выполнили свое обещание обеспечить украинцев артиллерийскими боеприпасами, обучение F-16 идет не так быстро, как должно", - сказал президент Чехии.

По его словам, после получения от Великобритании дальнобойных ракет Storm Shadows и аналогичных ракет из Франции Украина рассчитывала получить немецкие Taurus, но немецкие власти пока не приняли такого решения.

"Это создает дисбаланс в поставках, а неопределенность с украинской стороны не является хорошей основой для военного планирования", - объяснил Павел. По его словам, нынешняя зима в Украине будет "чрезвычайно сложной", потому что в стране не удалось полностью восстановить инфраструктуру, разрушенную Россией прошлой зимой. "Населению будет тяжело, а с учетом нерешительности стран, которые сейчас поддерживают Украину, будет расти чувство разочарования", - считает Павел.

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