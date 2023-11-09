США обеспокоены военным сотрудничеством России и КНДР

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность растущим военным сотрудничеством между Россией и КНДР. В четверг, 9 ноября, во время визита в столицу Южной Кореи Сеул Блинкен заявил, что разделяет "серьезные опасения" своего южнокорейского коллеги по должности Пака Чина. Главы внешнеполитических ведомств двух стран также сообщили, что обсуждали реализацию так называемой расширенной стратегии сдерживания для отражения угроз со стороны Северной Кореи и углубление стратегического сотрудничества с Японией.

"Наши три страны уже предпринимают шаги, чтобы улучшить наше совместное реагирование, посредством обмена данными о ракетных пусках КНДР в режиме реального времени, трехсторонних оборонных учений и усилий в борьбе со злонамеренной кибердеятельностью Северной Кореи", - заявили Блинкен и Пак.

Южная Корея и США будут прилагать усилия, чтобы убедить Китай помешать "торговле оружием", которую предположительно ведут КНДР и Россия, указал Пак Чин. США, Южная Корея и Япония уже выступали с критикой того, что Северная Корея поставляет оружие и военную технику в Россию. О том, что это происходит, свидетельствует увеличение грузоперевозок из Северной Кореи. Москва и Пхеньян отрицают эти поставки, хотя в сентябре Россия и КНДР договорились о более тесном военном сотрудничестве.

Двухдневный визит Энтони Блинкена в Южную Корею стал первым при президенте Юн Сок Ёле, инаугурация которого состоялась в мае 2022 года. В предыдущий раз госсекретарь был на юге Корейского полуострова в марте 2021 года. Визит является частью большой поездки Блинкена по Азии, в ходе которой он был в Японии, а до этого - в странах Ближнего и Среднего Востока.

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