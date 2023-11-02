AP: КНДР, вероятно, передала России баллистические ракеты

Военные в Сеуле подозревают Пхеньян в отправке в Россию баллистических ракет малой дальности, противотанковых и переносных зенитных ракет, а также винтовок, ракетных установок, минометов и снарядов, сообщает AP.

Северная Корея, вероятно, передала России в дополнение к артиллерийским снарядам несколько типов ракет для ведения войны против Украины, сообщило в четверг, 2 ноября, агентство Associated Press со ссылкой на южнокорейских военных.

По их данным, российская армия могла получить "неустановленное количество" баллистических ракет малой дальности, противотанковых ракет и переносных зенитных ракет, а также винтовки, ракетные пусковые установки, минометы и снаряды.

КНДР стремится расширить сотрудничество с Россией и Китаем на фоне затяжной напряженности в сфере безопасности с Соединенными Штатами и внутренних трудностей, вызванных пандемией. О явных экономических проблемах КНДР говорят планы закрыть некоторые зарубежные дипмиссии, отмечает AP.

Более миллиона артиллерийских снарядов

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на южнокорейскую разведку сообщило, что Северная Корея отправила в Россию более одного миллиона артиллерийских снарядов, которые российская армия, по всей видимости, уже использует в войне против Украины. На прошлой неделе США, Япония и Южная Корея резко осудили предполагаемые поставки Северной Кореей военной техники и боеприпасов России, заявив, что такие поставки "значительно увеличат количество жертв российской агрессивной войны".

Москва и Пхеньян отвергли обвинения как необоснованные.

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