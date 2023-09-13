  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

Путин, Ким и санкции: получит ли Россия от КНДР оружие?

Роман Гончаренко
13 сентября 2023 г.

Будет ли использовано оружие из Северной Кореи в войне России против Украины? После встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента РФ Владимира Путина опасения на сей счет остаются. Об итогах переговоров - DW.

https://p.dw.com/p/4WIeq
Ким Чен Ын и Владимир Путин перед началом переговоров, 13 сентября 2023 года
Ким Чен Ын и Владимир Путин перед началом переговоров, 13 сентября 2023 годаФото: Vladimir Smirnov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP/picture alliance

Громко анонсированные еще несколько недель назад спецслужбами США переговоры лидеров России и Северной Кореи действительно состоялись. Владимир Путин и Ким Чен Ын встретились во вторник, 13 сентября, на космодроме "Восточный" и в общей сложности беседовали четыре часа.

Мировые СМИ обошли кадры рукопожатий двух политиков на фоне ракетно-космического оборудования и поднятых бокалов на приеме по случаю визита Кима, во время которого северокорейский лидер пожелал РФ и ее армии "великой победы" и выразил поддержку "в борьбе против империализма".

Обмен мнениями на фоне санкций СБ ООН

Хозяин Кремля в интервью телеканалу Россия 1 по окончании переговоров сказал, что подводить итоги "пока рано", сославшись на то, что программа визита Кима еще не исчерпана и лидер КНДР посетит объекты в России, гражданские и военные. Путин в целом позитивно оценил переговоры, отметив "хорошее, очень продуктивное" начало, и упомянул "много интересных проектов", в частности - транспортные перевозки и сотрудничество в сфере сельского хозяйства. О подписанных контрактах на момент написания материала не сообщалось.

Лидеры России и КНДР на космодроме "Восточный", 13 сентября 2023 года
Лидеры России и КНДР на космодроме "Восточный", 13 сентября 2023 годаФото: Sputnik/Artem Geodakyan/REUTERS

Для Украины и ее западных партнеров главный вопрос в данном случае - возможные поставки северокорейских вооружений российской армии. Подозрения по этому поводу сохраняются, доказательств нет. Напомним, что против КНДР из-за ее ядерной программы Совет Безопасности ООН не раз вводил санкции, самые жесткие - в августе-сентябре 2017 года. Вероятно, в свете этого заявления официальных лиц России не содержали конкретики.

Отвечая на вопрос о "военно-техническом сотрудничестве" с Пхеньяном, президент Путин заверил, что Москва "все эти ограничения соблюдает", но добавил, что "в рамках действующих правил" у двух стран "есть возможности", которые они "обсуждают". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что "полный комплекс отношений" РФ и КНДР "подразумевает и диалог, и взаимодействие в чувствительных областях, таких как военное взаимодействие, обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам в области безопасности".  

Что Северная Корея может дать России…

Большинство экспертов уверены, что Россию могут интересовать прежде всего поставки из КНДР боеприпасов для артиллерии. Война в Украине идет интенсивно, обе стороны обстреливают склады с боеприпасами. Возможности Киева расширяются - у него есть крылатые ракеты большой дальности из Великобритании и Франции, обсуждаются поставки такого оружия из Германии и США.

"Вполне правдоподобно, что у Северной Кореи есть большие запасы боеприпасов, совместимых с артиллерийскими системами, которые используют российские военные, - отметил в комментарии для СМИ эксперт Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI) Симон Веземан. - У них также есть производственные линии и персонал для увеличения производства". Если Россия все-таки пойдет на закупку оружия у КНДР, это будет "однозначным нарушением международного права" и резолюции СБ ООН 1874 от июня 2009 года, считает Веземан. 

Гаубица на территории оккупированной РФ Луганской области, апрель 2022 года
Гаубица на территории оккупированной РФ Луганской области, апрель 2022 годаФото: SNA/IMAGO

То, что у КНДР хватает снарядов, подтвердил в беседе с DW и Федор Тертицкий, научный сотрудник университета Кунмин в Сеуле. "По части количества все хорошо, у них (у Северной Кореи. - Ред.) очень развита военная промышленность", - констатировал он, добавив, что "артиллерия - один из самых важных структурных компонентов северокорейской армии". Но к качеству боеприпасов могут быть вопросы, уточнил эксперт. Если оно окажется низким, то президент Путин "будет возмущаться", предположил Тертицкий. Некоторые обозреватели не исключают, что КНДР может передать России не только боеприпасы для артиллерии, но и сами артиллерийские системы, а также беспилотники.

Федор Тертицкий допустил, что все, что нарушает международные санкции в отношении Пхеньяна, может быть оформлено так, "чтобы это можно было отрицать". Это касается и использования рабочей силы из КНДР для восстановления разрушенных и оккупированных Россией регионов Украины - такая идея ранее была озвучена в РФ. Тертицкий не ожидает, что Кремль напрямую будет ломать санкционный режим СБ ООН в данном случае, поскольку дорожит этим механизмом международного права.

И Тертицкий, и эксперт SIPRI Веземан отмечают, что ранее была информация о якобы получении северокорейского оружия ЧВК "Вагнер", но публичного подтверждения его использования в Украине не было.         

…и что получить от России

О том, что Россия, со своей стороны, может предложить КНДР, информации тоже немного. Яков Зинберг, профессор токийского университета Кокусикан, упомянул дипломатический аспект. "Для КНДР эта встреча также очень важна на политическом уровне, поскольку поддержка Москвы дает режиму в Пхеньяне большую легитимность и может помочь обходить санкции, как это делает Иран", - пояснил Зинберг в беседе с DW. И добавил, что Ким Чен Ын также может порадоваться, если Россия "переключиться с хорошо работающих отношений с Южной Кореей" на сотрудничество с КНДР: "Для Кима это очень счастливый разворот".

Эксперты полагают, что взамен возможных поставок оружия КНДР попросит у РФ продовольствие и топливо, но не только это. СМИ сообщают о возможном сотрудничестве в создании ракет, запуске спутников и строительстве подводных лодок.         

Смотрите также:

Встреча Путина и Ким Чен Ына: о чем будут говорить?

Роман Гончаренко
Роман Гончаренко Автор отдела политики и экономики русской редакции DW.
Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Путин готовится к затяжной войне? Шойгу предложил КНДР военное сотрудничество. DW Новости (26.07.2023)

Путин готовится к затяжной войне? Шойгу предложил КНДР военное сотрудничество. DW Новости (26.07.2023)

Военная реформа в России может свидетельствовать о том, что Путин готовится к затяжной войне. "Сейчас-то этой самой большой войной-то уже попахивает", заявил председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. Глава Минобороны России Сергей Шойгу предложил Северной Корее военное сотрудничество. Также в выпуске обсудим усиление репрессий в России с политологом Екатериной Шульман.
26 июля 2023 г.38:10 мин.
external

Сергей Гуриев о будущем России: это будет большая Северная Корея, придаток Китая (02.09.2022)

Сергей Гуриев о будущем России: это будет большая Северная Корея, придаток Китая (02.09.2022)

Известный экономист Сергей Гуриев уверен, что эффект от введенных против России западных санкций будет усиливаться. И само решение об их введении он считает правильным. Ведь доходы, которые Кремль сейчас получает за счет экспорта нефти и газа, - это деньги, которые убивают украинцев, - подчеркивает Гуриев. Он считает, что штрафные меры не способны изменить цели Путина. Но сокращение доходов РФ.
Политика2 сентября 2022 г.21:31 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

БМП Marder (фото из архива)
Трансляция

Германия передала Украине еще 20 БМП Marder

Конфликты13 сентября 2023 г.
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Пятрас Ауштрявичюс произносит речь возле пульта в Европарламенте в Страсбурге

Европарламент обсуждал альтернативные паспорта для белорусов

Европарламент обсуждал альтернативные паспорта для белорусов

Политика13 сентября 2023 г.
То, что осталось после взрыва от драмтеатра Мариуполя

"Катюша" на руинах. Зачем певица из КНР побывала в Мариуполе

"Катюша" на руинах. Зачем певица из КНР побывала в Мариуполе

Конфликты13 сентября 2023 г.
Свидетельство прошлого: семья Задеков гуляет по аллее Сталина 1 мая 1956 года

Как жили евреи в ГДР

Как жили евреи в ГДР

Культура13 сентября 2023 г.
"Мозаики Орфея"

Античная "Мозаика Орфея" предстала во всей своей красе

Античная "Мозаика Орфея" предстала во всей своей красе

Туризм13 сентября 2023 г.
Александр Лукашенко во время встречи в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпинем, 1 марта 2023 года

Как санкции против Беларуси влияют на ее отношения с Китаем

Как санкции против Беларуси влияют на ее отношения с Китаем

Экономика и бизнес13 сентября 2023 г.
Украинские военные в Донецкой области

Успех ВСУ близ Клещеевки и другие события 566-го дня войны

Успех ВСУ близ Клещеевки и другие события 566-го дня войны

Конфликты12 сентября 2023 г.
На главную страницу