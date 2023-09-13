Путин, Ким и санкции: получит ли Россия от КНДР оружие?

Будет ли использовано оружие из Северной Кореи в войне России против Украины? После встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента РФ Владимира Путина опасения на сей счет остаются. Об итогах переговоров - DW.

Громко анонсированные еще несколько недель назад спецслужбами США переговоры лидеров России и Северной Кореи действительно состоялись. Владимир Путин и Ким Чен Ын встретились во вторник, 13 сентября, на космодроме "Восточный" и в общей сложности беседовали четыре часа.

Мировые СМИ обошли кадры рукопожатий двух политиков на фоне ракетно-космического оборудования и поднятых бокалов на приеме по случаю визита Кима, во время которого северокорейский лидер пожелал РФ и ее армии "великой победы" и выразил поддержку "в борьбе против империализма".

Обмен мнениями на фоне санкций СБ ООН

Хозяин Кремля в интервью телеканалу Россия 1 по окончании переговоров сказал, что подводить итоги "пока рано", сославшись на то, что программа визита Кима еще не исчерпана и лидер КНДР посетит объекты в России, гражданские и военные. Путин в целом позитивно оценил переговоры, отметив "хорошее, очень продуктивное" начало, и упомянул "много интересных проектов", в частности - транспортные перевозки и сотрудничество в сфере сельского хозяйства. О подписанных контрактах на момент написания материала не сообщалось.

Лидеры России и КНДР на космодроме "Восточный", 13 сентября 2023 года Фото: Sputnik/Artem Geodakyan/REUTERS

Для Украины и ее западных партнеров главный вопрос в данном случае - возможные поставки северокорейских вооружений российской армии. Подозрения по этому поводу сохраняются, доказательств нет. Напомним, что против КНДР из-за ее ядерной программы Совет Безопасности ООН не раз вводил санкции, самые жесткие - в августе-сентябре 2017 года. Вероятно, в свете этого заявления официальных лиц России не содержали конкретики.

Отвечая на вопрос о "военно-техническом сотрудничестве" с Пхеньяном, президент Путин заверил, что Москва "все эти ограничения соблюдает", но добавил, что "в рамках действующих правил" у двух стран "есть возможности", которые они "обсуждают". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что "полный комплекс отношений" РФ и КНДР "подразумевает и диалог, и взаимодействие в чувствительных областях, таких как военное взаимодействие, обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам в области безопасности".

Что Северная Корея может дать России…

Большинство экспертов уверены, что Россию могут интересовать прежде всего поставки из КНДР боеприпасов для артиллерии. Война в Украине идет интенсивно, обе стороны обстреливают склады с боеприпасами. Возможности Киева расширяются - у него есть крылатые ракеты большой дальности из Великобритании и Франции, обсуждаются поставки такого оружия из Германии и США.

"Вполне правдоподобно, что у Северной Кореи есть большие запасы боеприпасов, совместимых с артиллерийскими системами, которые используют российские военные, - отметил в комментарии для СМИ эксперт Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI) Симон Веземан. - У них также есть производственные линии и персонал для увеличения производства". Если Россия все-таки пойдет на закупку оружия у КНДР, это будет "однозначным нарушением международного права" и резолюции СБ ООН 1874 от июня 2009 года, считает Веземан.

Гаубица на территории оккупированной РФ Луганской области, апрель 2022 года Фото: SNA/IMAGO

То, что у КНДР хватает снарядов, подтвердил в беседе с DW и Федор Тертицкий, научный сотрудник университета Кунмин в Сеуле. "По части количества все хорошо, у них (у Северной Кореи. - Ред.) очень развита военная промышленность", - констатировал он, добавив, что "артиллерия - один из самых важных структурных компонентов северокорейской армии". Но к качеству боеприпасов могут быть вопросы, уточнил эксперт. Если оно окажется низким, то президент Путин "будет возмущаться", предположил Тертицкий. Некоторые обозреватели не исключают, что КНДР может передать России не только боеприпасы для артиллерии, но и сами артиллерийские системы, а также беспилотники.

Федор Тертицкий допустил, что все, что нарушает международные санкции в отношении Пхеньяна, может быть оформлено так, "чтобы это можно было отрицать". Это касается и использования рабочей силы из КНДР для восстановления разрушенных и оккупированных Россией регионов Украины - такая идея ранее была озвучена в РФ. Тертицкий не ожидает, что Кремль напрямую будет ломать санкционный режим СБ ООН в данном случае, поскольку дорожит этим механизмом международного права.

И Тертицкий, и эксперт SIPRI Веземан отмечают, что ранее была информация о якобы получении северокорейского оружия ЧВК "Вагнер", но публичного подтверждения его использования в Украине не было.

…и что получить от России

О том, что Россия, со своей стороны, может предложить КНДР, информации тоже немного. Яков Зинберг, профессор токийского университета Кокусикан, упомянул дипломатический аспект. "Для КНДР эта встреча также очень важна на политическом уровне, поскольку поддержка Москвы дает режиму в Пхеньяне большую легитимность и может помочь обходить санкции, как это делает Иран", - пояснил Зинберг в беседе с DW. И добавил, что Ким Чен Ын также может порадоваться, если Россия "переключиться с хорошо работающих отношений с Южной Кореей" на сотрудничество с КНДР: "Для Кима это очень счастливый разворот".

Эксперты полагают, что взамен возможных поставок оружия КНДР попросит у РФ продовольствие и топливо, но не только это. СМИ сообщают о возможном сотрудничестве в создании ракет, запуске спутников и строительстве подводных лодок.

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