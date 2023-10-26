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США, Япония и Корея осудили поставки оружия из КНДР в Россию

Сергей Ромашенко
26 октября 2023 г.

В своем заявлении главы МИД трех стран подчеркнули, что поставки оружия из КНДР увеличат число жертв в Украине. США, Япония и Южная Корея также выразили обеспокоенность возможностью передачи ядерных технологий Пхеньяну.

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Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в ВашингтонеФото: Alastair Pike/AFP/Getty Images

Соединенные Штаты, Япония и Южная Корея резко осудили поставки Северной Кореей военной техники и боеприпасов России для войны против Украины. "Такие поставки, целый ряд которых, по нашим сведениям, уже завершен, значительно увеличат количество жертв российской агрессивной войны. Мы в сотрудничестве с мировым сообществом будем и впредь выявлять попытки России заполучить военную технику из КНДР", - говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств трех стран, опубликованном на сайте Госдепартамента США в среду, 25 октября.

В документе отмечается, что "на фоне попыток России затянуть войну с помощью военных поставок из КНДР, США, Япония и Южная Корея подтверждают решимость поддерживать суверенитет Украины и ее попытки противостоять последствиям российской агрессивной войны".

Риск передачи ядерных технологий Пхеньяну

Министры иностранных дел трех стран также сообщили, что будут и впредь "внимательно следить за любыми материалами, которые Россия предоставляет Северной Корее в поддержку военных целей Пхеньяна".

Они подчеркнули, что поставки вооружений КНДР и из этой страны, а также предоставление КНДР некоторых компонентов и технического сотрудничества, имеющего отношение к программам Пхеньяна по разработке оружия массового поражения, баллистических ракет и обычных вооружений, станут нарушением целого ряда резолюций Совета Безопасности ООН, в поддержку которых голосовала сама Россия.

Министры выразили обеспокоенность возможностью любой передачи Пхеньяну ядерных и ракетных технологий, поскольку это "поставит под угрозу усилия мирового сообщества, направленные на то, чтобы не допустить попадания чувствительных технологий в руки акторов, дестабилизирующих региональную безопасность, угрожающих миру и стабильности на Корейском полуострове и во всем мире".

Сотрудничество КНДР и России

В середине сентября руководитель КНДР Ким Чен Ын и президент РФ Владимир Путин встретились в России и договорились о широком сотрудничестве в военной сфере. До этого западные СМИ сообщали о намерениях Пхеньяна передать России артиллерийские боеприпасы и оружие в обмен на технологии.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби заявил, что Северная Корея уже передала России тысячу контейнеров с военной техникой и боеприпасами для войны против Украины.

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