Имитация ядерного удара: что стоит за учениями в КНДР

Пхеньян провел учения, в ходе которых имитировался ядерный удар по Южной Корее. По мнению экспертов, действия КНДР отчасти вызваны укреплением ее альянсов с Россией и Китаем.

В последние дни вновь растет напряженность на Корейском полуострове. Сеул обвиняет в этом Пхеньян с его запусками ракет, в ответ КНДР утверждает, что причиной являются маневры южнокорейских и американских военных.

А 3 сентября госСМИ КНДР сообщили, что северокорейский лидер Ким Чен Ын руководил учениями, в ходе которых имитировалась атака Юга с применением тактического ядерного оружия "в целях предостережения врагов от практического ядерного кризиса". Такой сценарий, отмечают эксперты, также подразумевает последующее вторжение через демилитаризованную зону, разделяющую две Кореи, и оккупацию Пхеньяном территории своего идеологического противника.

Ким Чен Ын Фото: KCNA/AP Photo/picture alliance

В публикациях СМИ КНДР отмечается, что "Корейская народная армия имитировала тактический ядерный удар "выжженной земли" по основным командным центрам и оперативным аэродромам (южнокорейским. - Ред.)" и действовала в условиях, когда Южная Корея и США замышляли превентивное ядерное нападение на нее. В ходе учений под Пхеньяном, стартовавших 31 августа и продлившихся два дня, были проведены пуски "двух стратегических крылатых ракет большой дальности с испытательными боеголовками, имитировавшими ядерные".

Северная Корея направила "четкий сигнал" США и Южной Корее

Пхеньян заявил, что посылает "четкий сигнал" Сеулу и Вашингтону, которые недавно завершили 11-дневные совместные военные учения Ulchi Freedom Shield, в ходе которых над полуостровом в сопровождении истребителей пролетели американские стратегические бомбардировщики B-1B, способные нести ядерное оружие. Северная Корея настаивает, что эти полеты свидетельствуют о том, что США "продвигаются к заранее спланированному ядерному превентивному удару по нам".

Между тем, по мнению аналитиков, последний запуск Северной Кореей крылатых ракет с макетами ядерных боеголовок подтверждает, что КНДР добилась значительных успехов в разработке ядерного оружия и ракетных систем дальнего радиуса действия, однако у нее мало шансов захватить южную половину полуострова - несмотря на наличие армии численностью около 1,3 млн. военнослужащих.

Старт ракеты "Хвасон-18". Пхеньян добился заметных успехов в развитии своей ракетно-ядерной программы Фото: File/KCNA via REUTERS

В прошлом северные корейцы вкладывали значительные средства в совершенствование своей артиллерии и наращивали запасы боеприпасов, но практически большинство из них относятся к 1950-60-м годам, указывает Лэнс Гатлинг, аналитик в области безопасности и аэрокосмической промышленности, основатель токийской компании Gatling Associates.

Поэтому, добавляет он, несмотря на то, что у Пхеньяна есть огромное количество таких боеприпасов и ракетной артиллерии, они не очень точны при ударах на больших расстояниях. Кроме того, возможности современной разведки, средств слежения и рекогносцировки армий развитых стран оказывают "огромное влияние на любой наступательный потенциал, которым Северная Корея может обладать", пояснил Гатлинг в беседе с DW. А наличие спутников, движущихся по орбите на высоте 500 км над Землей и способных передавать развединформацию круглосуточно и при любых погодных условиях, означает, что любое надвигающееся вторжение со стороны Северной Кореи будет заблаговременно замечено.

Армия КНДР: устаревшая авиация и развитие ядерных сил

Другая проблема, с которой сталкивается КНДР, заключается в том, что в силу географических особенностей полуострова у нее есть только три потенциальных направления наземного наступления на Южную Корею. Причем любое из них может проходить только на ограниченной по размеру площади и быстро приведет к тому, что эксперты называют "котлом смерти" для устаревших танков и недостаточно оснащенных пехотных подразделений Северной Кореи от рук южан и американцев. По словам Гаррена Маллоя, профессора международных отношений японского университета Дайто Бунка и эксперта по военным вопросам, аналогичные проблемы (устаревшая техника с ограниченными возможностями) и у Военно-воздушных сил КНДР.

"В странах НАТО летчики истребительной авиации ежегодно имеют не менее 200 часов оперативного налета на самых современных самолетах, находящихся в их арсенале, - указал Маллой. - По разным оценкам, северокорейские пилоты из-за нехватки топлива и невозможности получить запчасти для своих самолетов могут налетать только 20 часов в год". Существуют дополнительные вопросы относительно возможностей Пхеньяна и в других областях, включая химическое, биологическое и бактериологическое оружие, которые часто называют "ядерным оружием для бедных".

Два американских стратегических бомбардировщика B-1B в сопровождении истребителей F-35 Южной Кореи Фото: South Korean Defense Ministry/AP/picture alliance

"Мы знаем, что они у них есть, и хотя ни одна страна в мире не стала бы применять такие виды оружия, мы не можем полностью исключить вероятность их использования Пхеньяном в зависимости от того, насколько угрожающей для него будет ситуация", - добавляет Маллой. Со своей стороны, Северная Корея не стесняется развивать и рекламировать свой ядерный потенциал: в январе базирующийся в Сеуле Корейский институт оборонного анализа опубликовал доклад, согласно которому ученые КНДР произвели более 2,2 т высокообогащенного урана, используемого для создания ядерного оружия, и до 78 кг оружейного плутония.

Такого количества расщепляющихся материалов, способных вызвать цепную ядерную реакцию, достаточно для создания до 90 боеголовок. И если Северная Корея продолжит получение высокообогащенного урана и оружейного плутония такими же темпами, то, по мнению экспертов института, к 2030 году она сможет иметь 166 ядерных боезарядов. Именно этот козырь, по оценкам наблюдателей, использует сейчас Пхеньян, причем с растущей уверенностью, поскольку геополитическая ситуация в других частях света приводит к созданию им взаимовыгодных альянсов с Россией и Китаем.

"Эскалация угроз насилия"

"Южная Корея не несет ответственность за эскалацию угроз насилия со стороны Севера, хотя существует мнение, что более прочный союз между Югом, США и Японией стимулировал Пхеньян к установлению более тесных связей с Пекином и Москвой", - признает Лим Ын Чжун, доцент кафедры международных исследований Национального университета Конджу в Южной Корее.

Укрепление альянса между Москвой и Пхеньяном, пожалуй, самое значительное изменение за последние годы, от которого выигрывают обе стороны. Власти США утверждают, что Северная Корея планирует поставлять артиллерийские снаряды России, испытывающей, по их мнению, нехватку обычных боеприпасов в связи с продолжением войны на Украине. И, скорее всего, Россия будет платить за это нефтью и продовольствием, которые производит в изобилии, и в которых КНДР остро нуждается.

"Северная Корея первоначально получала свои артиллерийские снаряды из Советского Союза и с помощью Китая продолжала производить такие боеприпасы. Это означает, что у Пхеньяна есть огромные запасы снарядов, и он может продолжать выпускать еще больше, - констатирует Гатлинг. - Северные корейцы будут продавать свое оружие, и хотя такие снаряды могут быть старыми, они все еще эффективны и для Севера являются ценными, поскольку позволят ему взамен закупать продовольствие и нефть". Для меня очевидно, что такое сотрудничество укрепит обе стороны, подвел итог Лэнс Гатлинг.

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