Белый дом: РФ и КНДР тайно обговаривают поставки оружия

В Белом доме видят все больше признаков того, что Москва хочет получить от Пхеньяна поддержку в войне против Украины.

Россия и Северная Корея ведут секретные переговоры о поставках оружия для использования его в войне против Украины, и обсуждение "активно продвигается". Об этом в среду, 30 августа, заявил на пресс-конференции координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джон Кирби.

По словам чиновника, "министр обороны России Сергей Шойгу недавно ездил в КНДР, чтобы попытаться убедить Пхеньян продавать артиллерийские боеприпасы России". После этого президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обменялись письмами, пообещав расширить двустороннее сотрудничество, а затем в КНДР направилась еще одна группа российских чиновников, указал Кирби.

В Белом доме полагают, что цель делегации - способствование обсуждению потенциальных сделок между Москвой и Пхеньяном в сфере поставок оружия. По итогам переговоров Россия должна получить "значительное количество боеприпасов нескольких типов, которые военные РФ намерены использовать в Украине", предупредил Кирби. Кроме того, Москва может заключить с Пхеньяном сделки на покупку сырья для производства вооружений.

РФ могла пытаться заключить оружейные сделки с КНР

В начале 2023 года США неоднократно обращали внимание на, предположительно, проводившиеся между Москвой и Пекином переговоры о поставках летального оружия, которое могло бы использоваться в Украине.

Китай отрицал сообщения о подобных поставках, указывая на свой нейтралитет в войне. Однако СМИ не раз находили признаки того, что РФ все же закупает у фирм из КНР оружие и амуницию через посредников. Официальный Пекин на эти сообщения никак не отреагировал.

Кроме того, в августе британская разведка обращала внимание на то, что с начала военного нападения на Украину Россия получила от Китая десятки тысяч поставок - среди них были беспилотники, вертолеты и сырье. Получателями некоторых поставок при этом стали российские компании, находящиеся под санкциями ЕС и США.

Москва может предложить КНДР поддержку в ООН в обмен на поставки

Россия, будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН, имеет право налагать вето на его резолюции и не раз пользовалась этим, чтобы заблокировать ужесточение санкций против Северной Кореи. Это участилось и в последний год, ввиду чего США прямо обвиняли РФ и КНР в покрывательстве милитаристских действий Пхеньяна.

По данным газеты The New York Times, Москва активно укрепляет отношения с КНДР. Так, еще в 2022 году РФ начала закупать у Северной Кореи ракеты малой дальности и артиллерийские снаряды для использования в войне против Украины. При этом России из-за потерь техники и боеприпасов в войне и западных санкций все чаще приходится обращаться за поддержкой к странам, подобным КНДР, отмечал Минфин США.

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