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Китай поставляет России крупные партии военной техники

Сергей Ромашенко
40 мин. назад

С начала военного нападения на Украину Россия получила от Китая десятки тысяч поставок. Речь идет в числе прочего о беспилотниках, вертолетах и металлах, сообщила британская газета The Telegraph.

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Китайский ударный дрон Attack-2
Китайский ударный дрон Attack-2Фото: Hongchun/Xinhu/picture alliance

С начала военного нападения на Украину Россия получила от Китая десятки тысяч поставок. Получателями стали в основном компании, которые производят ракетные установки, бронетехнику и стратегические бомбардировщики. Среди них есть и те, которые находятся под западными санкциями, сообщила британская газета The Telegraph в расследовании, обнародованном в субботу, 19 августа.

Западные СМИ уже неоднократно сообщали, что КНР, несмотря на официальный нейтралитет по отношению войны России с Украиной, поставляет Москве военное оборудование и снаряжение. Между тем Пекин отвергает все обвинения в военной поддержке России.

По подсчетам The Telegraph, объем торговли между КНР и РФ в текущем году превысит 200 млрд долларов, что станет новым рекордным показателем. Экспорт товаров, которые потенциально могут быть использованы в военной сфере, вырос с июня прошлого года по июнь нынешнего более чем втрое.

Поставки дронов, вертолетов и прицелов

Согласно данным исследовательской организации Molfar Global, еще за два месяца до войны китайская компания Shantou Honghu Plastics отправила в Россию 1000 дронов. В соцсетях и на своем сайте эта компания называет себя оптовым продавцом детских игрушек. Дроны были отправлены российской фирме "Самсон", которая тоже позиционирует себя как оптовый торговец игрушками. Издание полагает, что это - подставная компания, ее уставной капитал составляет всего 10 тысяч рублей.

Через четыре дня после начала войны китайская компания Hems999 отправила в Россию два вертолета. Другая китайская фирма, Tianjin Huarong Aviation, с начала войны поставила России четыре вертолета Airbus. Техника была получена российской компанией "Уральский вертолет", основным заказчиком которой является Росгвардия.

В расследовании также говорится, что с начала 2022 года по первый квартал 2023 года китайские фирмы отправили оптические прицелы более чем 50 российским компаниям. Импорт этой продукции в 2022 году вырос почти вдвое по сравнению с показателем 2021-го, составив 2,5 млн долларов.

Поставки металлов

В 2022 году КНР экспортировала в Россию продукцию из титановых сплавов на сумму 18 млн долларов - почти вдвое больше, чем в 2021 году. Легкие и жаропрочные титановые сплавы являются одним из основных материалов, используемых в производстве военных самолетов и оружия.

По информации британского издания, титановые листы и стержни были поставлены из Китая в НПП "Старт". Это предприятие занимается разработкой зенитно-ракетных комплексов и входит в состав госкорпорации "Ростех". Титановые изделия были отправлены и компании S7 Technics, которая занимается техническим обслуживанием и ремонтом самолетов.

Китайские компании также отправляли партии магниевых сплавов компании "Туполев", которая строит и помогает обслуживать дальние бомбардировщики, такие как Ту-95 и Ту-160М. Эти бомбардировщики используются для нанесения ударов крылатыми ракетами по территории Украины.

Поставки сырья через третьи страны

Компании, связанные с производством автомобилей КамАЗ и бронетранспортеров КамАЗ "Тайфун", получили не менее 520 партий товаров из Китая (запасные части, сварочные аппараты и лазерные станки, которые могут использоваться для производства оружия и военной техники). Магнитогорский металлургический комбинат, который находится под санкциями, также получал поставки из Китая.

Кроме того, по сведениям The Telegraph, Китай может поставлять в Россию сырье через третьи страны. Сообщается, что Пекин и Москва вели с Ираном секретные переговоры о поставках перхлората аммония. Это химическое соединение используется для приведения в движение баллистических ракет. Если эта сделка будет заключена, она будет скрыта из официальных торговых реестров.

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