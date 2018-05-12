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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95
Фото: picture-alliance/dpa/Crorn Copyright

Ту-95

Публикации по теме

Советский, а затем - российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец.

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Контекст

Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 на аэродроме в Энгельсе, январь 2022 года

Ракета или дрон? Аналитик о взрывах на аэродромах в России

Ракета или дрон? Аналитик о взрывах на аэродромах в России

Интервью DW с военным аналитиком Яном Матвеевым о причинах взрывов на российских аэродромах дальней авиации.
Конфликты6 декабря 2022 г.
Бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 (фото из архива)

РФ отрицает извинения перед Сеулом за инцидент с самолетом

РФ отрицает извинения перед Сеулом за инцидент с самолетом

Россия не приносила Южной Корее извинений за инцидент с бомбардировщиком Ту-95МС, заявили в посольстве РФ в Сеуле.
Политика24 июля 2019 г.
Бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 летит над Москвой

РФ отрицает нарушение воздушного пространства Южной Кореи

РФ отрицает нарушение воздушного пространства Южной Кореи

Российский бомбардировщик Ту-95МС пролетел на удалении более 25 км от островов Лианкур, заявили в Минобороны РФ.
Политика23 июля 2019 г.
Бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 летит над Москвой

Истребители США перехватили самолеты РФ около Аляски

Истребители США перехватили самолеты РФ около Аляски

Американские F-22 перехватили четыре Ту-95МС и два Су-35 в международном воздушном пространстве.
Политика22 мая 2019 г.
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95

Российские Ту-95 вновь перехвачены вблизи Аляски

Российские Ту-95 вновь перехвачены вблизи Аляски

Американские истребители F-22 перехватили два Ту-95 в международном воздушном пространстве.
Политика7 сентября 2018 г.
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95

Истребители США перехватили российские Ту-95

Истребители США перехватили российские Ту-95

Перехват произошел в международном воздушном пространстве к северу от Алеутских островов.
Политика12 мая 2018 г.
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