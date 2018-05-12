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Фото: picture-alliance/dpa/Crorn Copyright
Ту-95
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Советский, а затем - российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец.
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Контекст
Ракета или дрон? Аналитик о взрывах на аэродромах в России
Ракета или дрон? Аналитик о взрывах на аэродромах в России
Интервью DW с военным аналитиком Яном Матвеевым о причинах взрывов на российских аэродромах дальней авиации.
Конфликты
06.12.2022
6 декабря 2022 г.
РФ отрицает извинения перед Сеулом за инцидент с самолетом
РФ отрицает извинения перед Сеулом за инцидент с самолетом
Россия не приносила Южной Корее извинений за инцидент с бомбардировщиком Ту-95МС, заявили в посольстве РФ в Сеуле.
Политика
24.07.2019
24 июля 2019 г.
РФ отрицает нарушение воздушного пространства Южной Кореи
РФ отрицает нарушение воздушного пространства Южной Кореи
Российский бомбардировщик Ту-95МС пролетел на удалении более 25 км от островов Лианкур, заявили в Минобороны РФ.
Политика
23.07.2019
23 июля 2019 г.
Истребители США перехватили самолеты РФ около Аляски
Истребители США перехватили самолеты РФ около Аляски
Американские F-22 перехватили четыре Ту-95МС и два Су-35 в международном воздушном пространстве.
Политика
22.05.2019
22 мая 2019 г.
Российские Ту-95 вновь перехвачены вблизи Аляски
Российские Ту-95 вновь перехвачены вблизи Аляски
Американские истребители F-22 перехватили два Ту-95 в международном воздушном пространстве.
Политика
07.09.2018
7 сентября 2018 г.
Истребители США перехватили российские Ту-95
Истребители США перехватили российские Ту-95
Перехват произошел в международном воздушном пространстве к северу от Алеутских островов.
Политика
12.05.2018
12 мая 2018 г.
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