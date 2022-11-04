США обвинили РФ и Китай в покровительстве КНДР в Совбезе ООН

В Совете Безопасности ООН Россия и Китай постоянно оправдывают милитаристские действия КНДР, тем самым защищая ее от ооновских санкций, заявила постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

Россия и Китай покрывают Северную Корею от санкций, грозящих ей за участившиеся запуски ракет в Японском море, заявила постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд в пятницу, 4 ноября. По ее словам, на заседаниях Совета Безопасности ООН РФ и КНР постоянно оправдывают милитаристские действия КНДР, тем самым защищая северокорейский режим от ооновских штрафных мер и позволяя ему в итоге оставаться безнаказанным.



Москву и Пекин следует привлечь к ответственности за такое покровительство, считает Томас-Гринфилд. "Вы не можете уклоняться от ответственности перед Советом Безопасности ООН только потому, что у КНДР есть возможность продавать вам оружие для вашего военного вторжения в Украину", - цитирует агентство Reuters слова американского постпреда, адресованные представителям Москвы в ООН.

Пхеньян осенью вернулся к запускам ракет

В конце сентября КНДР начала систематически проводить испытания ракет малой и средней дальности в регионе - всего на протяжении нескольких дней она произвела как минимум четыре таких запуска. В октябре Пхеньян продолжил милитаристские действия - за месяц было подтверждено не менее пяти запусков северокорейских ракет в акватории Японского моря.

Во время одного из испытаний запущенная КНДР ракета впервые за последние пять лет пролетела над японским архипелагом, что вызвало протесты Японии, Южной Кореи и других государств. Не прекращая запуски, Северная Корея осудила США за обращение в Совет Безопасности ООН по этому поводу. Пхеньян заявил, что считает свои испытания "мерой противодействия" совместным учениям США и Южной Кореи, которые якобы усиливают напряженность в регионе.

Россия и Китай становятся ближе с Пхеньяном

Россия и Китай как постоянные члены Совета Безопасности ООН имеют право налагать вето на его резолюции и не раз пользовались этим, чтобы заблокировать ужесточение санкций против Северной Кореи.

По данным газеты The New York Times, которая ссылается на данные американской разведки, Москва прямо заинтересована в укреплении дружественных отношений с КНДР, так как закупает у нее ракеты малой дальности и артиллерийские снаряды для использования в войне против Украины. Летом президент РФ Владимир Путин пообещал в письме лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну развивать "всеобъемлющие и конструктивные" отношения между странами.

В свою очередь Пекин, соблюдая экспортные ограничения в отношении Кремля, старается дистанцироваться от обсуждения их влияния на Москву, которое могло бы приблизить окончание войны. Эту тему среди прочих затрагивал во время визита в КНР 4 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в беседе с председателем КНР Си Цзиньпином.

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