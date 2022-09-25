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Кадры запуска ракеты КНДР (фото из архива)
Кадры запуска ракеты КНДР (фото из архива) Фото: Ahn Young-Joon/AP/dpa
ПолитикаАзия

Южная Корея заявила о запуске КНДР баллистической ракеты

Анна Неверова
1 ч. назад

Несколько дней назад к Южной Корее прибыл авианосец США. Страны впервые за последние пять лет проведут совместные военно-морские учения.

https://www.dw.com/ru/uznaa-korea-zaavila-o-zapuske-kndr-ballisticeskoj-rakety/a-63230554

Генштаб Южной Кореи в воскресенье, 25 сентября, заявил, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Запуск произошел спустя несколько дней после того, как в регион прибыл атомный авианосец США для участия в совместных военных учениях с Южной Кореей.

Береговая охрана Японии также подтвердила запуск предположительно баллистической ракеты, сославшись на информацию японского министерства обороны. Телерадиокомпания NHK сообщила, что объект упал в море за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Американский авианосец USS Ronald Reagan прибыл в Пусан в сопровождении нескольких судов в пятницу, 23 сентября, для участия в первых за пять лет совместных военно-морских учениях двух стран. Это должно продемонстрировать "прочность союза между Южной Кореей и США", заявили в южнокорейском Минобороны.

В Сеуле ожидают визита Камалы Харрис

На следующей неделе ожидается визит в Южную Корею вице-президента США Камалы Харрис. Сеул и Вашингтон выражают опасения, что Пхеньян впервые после 2017 года может провести испытания ядерного оружия.

С начала года Северная Корея провела многочисленные испытания оружия, в том числе одно - с использованием межконтинентальной баллистической ракеты. В сентябре в КНДР приняли законо ядерном оружии, позволяющий его превентивное применение при угрозе нападения "враждебных сил". Пхеньян также исключил возможность ядерного разоружения страны.

Накануне агентство "Рёнхап" сообщило, что южнокорейские военные заметили признаки подготовки Пхеньяном запуска ракет  с  подводной лодки - подобные испытания проводились КНДР в мае. Агентство Reuters привело комментарий высокопоставленного представителя администрации США, по словам которого, в Вашингтоне подготовились к тому, что во время визита Камалы Харрис в регион могут иметь место провокации. 

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