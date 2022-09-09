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Лидер КНДР Ким Чен Ын выступает в парламенте страны
Лидер КНДР Ким Чен Ын выступает в парламенте страныФото: KCNA via KNS/AP/picture alliance
ПолитикаСеверная Корея

КНДР официально провозгласила себя ядерной державой

Олег Соколенко
2 ч. назад

В Северной Корее приняли закон о ядерном оружии, позволяющий его превентивное применение при угрозе нападения "враждебных сил". Ким Чен Ын заявил, что ядерный статус КНДР теперь "необратим".

https://www.dw.com/ru/kndr-oficialno-provozglasila-seba-adernoj-derzavoj/a-63064272

Верховное народное собрание (однопалатный парламент) Северной Кореи принял закон о ядерном оружии, разрешающий его превентивное использование для обороны от внешнего нападения, сообщает корейское государственное агентство ЦТАК. "Если система командования и контроля национальных ядерных сил находится под угрозой нападения враждебных сил, ядерный удар автоматически наносится немедленно", - цитирует текст закона агентство AFP.

Западные СМИ отмечают, что таким образом Северная Корея официально провозгласила себя ядерной державой. Лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая на сессии северокорейского парламента, заявил, что ядерный статус страны теперь "необратим" и дискуссии о денуклеаризации страны более не имеют смысла. Северная Корея никогда не откажется от ядерного оружия, заявил Ким, поскольку нуждается в нем для противостояния США, которые, по его словам, "оказывают давление" на КНДР с целью подорвать обороноспособность страны и в итоге свергнуть ее правительство.

Ким Чен Ын также раскритиковал Южную Корею за ее планы расширить свой военный потенциал и возобновить крупномасштабные военные учения вместе с США для противодействия растущей угрозе с севера. Глава КНДР назвал подобные планы "опасными" и "вызывающими напряженность".

КНДР готовится к испытаниям ядерного оружия

ООН и МАГАТЭ опасаются, что Северная Корея готовится провести первое с 2017 года испытание ядерного оружия. На это указывает активность, зафиксированная в последние месяцы на подземном испытательном полигоне "Пунгери" на севере страны. Судя по спутниковым снимкам, там ремонтируют туннели и восстанавливают сооружения, снесенные в 2018 году во время переговоров с США о денуклеаризации. В 2006-2017 годах КНДР провела на полигоне "Пунгери" шесть ядерных испытаний.

Президент США Джо Байден в мае заявил, что Вашингтон готов к любым новым испытаниям военной техники со стороны Северной Кореи. При этом он не исключил возможности личной встречи с Ким Чен Ыном.

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Твит агентства AFP с цитатой из закона КНДР о ядерном оружии
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