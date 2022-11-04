Шольц призвал Китай повлиять на Москву ради мира в Украине

"Председатель КНР Си и я едины во мнении, что ядерные угрозы безответственны и очень опасны", - заявил канцлер ФРГ после переговоров с председателем КНР в Пекине.

Китаю следует воспользоваться своим влиянием на Россию в целях скорейшего прекращения войны в Украине. Об этом федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), по собственным словам, говорил с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в пятницу, 4 ноября.

"Председатель КНР Си и я едины во мнении, что ядерные угрозы безответственны и очень опасны", - заявил в этой связи Шольц после переговоров с китайским лидером.

Между тем премьер Госсовета Китая Ли Кэцян, по оценке журналистов агентства AFP, необычно отчетливо дистанцировался от военной темы во время совместной пресс-конференции с Шольцем. "Мы не можем позволить себе дальнейшей эскалации", - заявил Ли, подчеркнув, что "пришла пора побудить обе стороны к началу мирных переговоров".

"Мы не хотим, чтобы пострадала региональная стабильность, чтобы оказались дестабилизированными международные цепочки производства и поставок", - добавил китайский политик.

До сих пор Китай избегал открытой критики в адрес России из-за ее вторжения в Украину. С начала войны объем торговли между Россией и Китаем значительно увеличился. В частности, КНР покупает российскую нефть, от которой отказались страны Запада.

Об экономической зависимости Германии от Китая

Со своей стороны, канцлер ФРГ Олаф Шольц во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином призвал придерживаться справедливых торговых отношений.

ИГермания, и Китай заинтересованы в том, чтобы не терять преимущества, которые дает глобализация и связанный с ней экономический рост, заявил глава германского правительства в Пекине. При этом для Германии важно поддерживать "экономические отношения на равных", добавил он.

Речь идет о том, чтобы обеими сторонами в равной мере соблюдалась инвестиционная открытость и не возникали зависимости, из-за которых вести свободную торговлю оказывается невозможным, пояснил Шольц.

Перед его поездкой в Пекин многие эксперты в Германии указывали на растущую зависимость от Китая ориентированной на экспорт германской экономики и сравнивали эту ситуацию с энергетической зависимостью от России, в которой ФРГ находилась до начала войны в Украине.

По словам премьера Госсовета Китая Ли, правительство КНР желает усилить сотрудничество с ФРГ. "Германия и Китай выражают приверженность свободной и справедливой торговле. Мы и впредь будем выражать приверженность выгодной всем сторонам внешней открытости", - пообещал он.

Вопросы Тайваня и прав человека в Китае

Другими темами, которые Олаф Шольц поднимал на переговорах с китайским руководством, были права человека в Китае и ситуация вокруг Тайваня.

Касательно первого вопроса Шольц отметил, что "права человека имеют универсальный характер, и это относится в особенности к правам меньшинств".

Что касается опасений в связи с возможным китайским вторжением на Тайвань, то глава германского правительства подчеркнул, что статус-кво Тайваня может поменяться лишь мирным путем, посредством диалога.

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