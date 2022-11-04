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Канцлер Германии Олаф Щольц и председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине, 4 ноября 2022 года
Олаф Щольц и Си Цзиньпин в ПекинеФото: Kay Nietfeld /AFP
ПолитикаГермания

Шольц обсудит с Си Цзиньпином экономическое сотрудничество

Александра Иванова
29 мин. назад

Основными темами переговоров с Си Цзиньпином станут экономические отношения ФРГ и КНР, глобальный продовольственный кризис и изменение климата, указал канцлер ФРГ в начале своего визита в Пекин.

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Дальнейшее развитие экономического сотрудничества между Германией и Китаем будет важной темой обсуждения во время встречи канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Об этом рассказал сам Шольц перед началом переговоров в китайской столице в пятницу, 4 ноября.

Другими темами беседы политиков, по словам главы германского правительства, должны стать глобальный продовольственный кризис, изменение климата и растущая задолженность многих государств мира. Кроме того, целью обмена мнениями между двумя лидерами будут темы, "перспектива по отношению к которым" у Германии и Китая отличается, добавил Олаф Шольц, не вдаваясь в детали.

Как пишут китайские СМИ, Си Цзиньпин рассчитывает, что его встреча с Олафом Шольцем углубит "практическое сотрудничество" Германии и Китая, а сам визит канцлера ФРГ в КНР поможет усилить доверие и способствовать развитию германо-китайских отношений "в новой фазе".

Что осложняет отношения Германии и Китая

На данный момент отношения Германии и Китая осложняет ряд трудностей, связанных с нежеланием Пекина дистанцироваться от России в условиях войны в Украине, угрозой возможного китайского вторжения на Тайвань, ситуацией вокруг прав человека в Китае, а также препятствиями для освоения китайского рынка западными компаниями.

Перед поездкой в Пекин Шольц заявил, что германскую политику в отношении КНР ждет корректировка, а "бизнес как обычно"  будет невозможен. Причиной тому, по словам Шольца, являются изменения политики Китая в последние годы и ее более конфликтная направленность.

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