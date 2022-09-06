NYT: РФ закупает миллионы снарядов и ракет в КНДР

Пекин соблюдает экспортный контроль в отношении РФ, на этом фоне Москва начала приобретать ракеты малой дальности и артиллерийские снаряды у Пхеньяна, пишет The New York Times со ссылкой на данные американской разведки.

Россия закупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет в Северной Корее, что свидетельствует о том, что глобальные санкции серьезно ограничили ее цепочки поставок. Об этом в понедельник, 5 сентября, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на рассекреченные данные американской разведки.

По данным издания, Россия - помимо ракет малой дальности и артиллерийских снарядов, - как ожидается, может в дальнейшем попытаться приобрести у Пхеньяна дополнительное оборудование.

Cанкции ЕС и США блокировали способность РФ закупать оружие или электронику для его производства. Москва надеялась, что Китай будет готов обойти меры экспортного контроля и обеспечит поставками российских военных. КНР согласна приобретать российскую нефть со скидкой, пишет NYT, в то же время Пекин соблюдает экспортный контроль, направленный против ВС РФ, и не продает России ни военное оборудование, ни компоненты к нему. Причина в том, что в случае попыток обойти данный контроль Вашингтон закроет китайским компаниям доступ к американским технологиям, необходимым для производства полупроводников, констатирует газета.

"Путин не хочет или не может мобилизовать российскую экономику"

В то же время и Иран, и Северная Корея, к которым за военными поставками обратилась Москва, уже и так в значительной степени отрезаны от международной торговли в связи с американскими и международными санкциями и ничего не теряют, заключая сделки с Россией. Контракт на приобретение вооружений у КНДР будет нарушением резолюций ООН. В то же время, как констатировал Фредерик Каган, военный эксперт из Американского института предпринимательства, 152-миллиметровые артиллерийские снаряды или ракеты типа "Катюша", которые производит Северная Корея, не являются высокотехнологичным оружием. По оценкам специалиста, обращение к Пхеньяну - это признак того, что Россия, по всей видимости, не в состоянии производить простейшие материалы, необходимые для ведения войны. Президент РФ Владимир Путин "не хочет или не может мобилизовать российскую экономику для ведения войны даже на самом базовом уровне", считает Каган.

"Вполне вероятно, что это свидетельствует о масштабном провале российского военно-промышленного комплекса, что, по всей видимости, имеет глубокие корни и очень серьезные последствия для российских вооруженных сил", - резюмировал эксперт.

WP: Иран отправил в Россию первую партию беспилотников

Ранее, 29 августа, американское издание The Washington Post (WP) сообщило, что Иран отправил в Россию первую партию беспилотных летательных аппаратов, которые предполагается применить в войне против Украины.

Речь идет о боевых дронах по меньшей мере двух типов, а именно Mohajer-6 и Shahed, которые предназначены для стрельбы по радиолокационным системам, артиллерийским установкам и другим военным объектам. Российские транспортные самолеты вылетели из Ирана с соответствующим грузом еще 19 августа, уточнялось в публикации WP.

Телеканал CNN 16 июля сообщал, что правительственная делегация РФ дважды посещала в Иране аэродром Кашан, чтобы осмотреть беспилотные летательные аппараты (БПЛА), поставки которых Москва обсуждает с Тегераном. Представители России изучали иранские беспилотники Shahed-191 и Shahed-129, которые можно оснастить высокоточными ракетами, рассказали собеседники CNN.

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