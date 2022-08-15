Путин пообещал Киму расширять отношения с КНДР

Владимир Путин написал в письме Ким Чен Ыну, что РФ и КНДР будут "совместными усилиями" расширять "всеобъемлющие и конструктивные" двусторонние отношения. Выдержки из письма, направленного российским лидером правителю КНДР по случаю Дня Независимости Кореи 15 августа, цитирует северокорейское государственное информагентство KCNA.

По словам Путина, укрепление двусторонних связей будет отвечать интеесам обоих стран. Кроме того, вместе Россия и Северная Корея смогут усилить "безопасность и стабильность" на Корейском полуострове и во всем регионе Северо-Восточной Азии, пишет президент РФ.

Лидер КНДР ответил Путину

Ким Чен Ын тоже отправил Путину письмо, в котором указал, что "стратегическое и тактическое сотрудничество, поддержка и солидарность" между Россией и КНДР вышли на новый уровень. Он подчеркнул "общие усилия по предотвращению угроз и

провокации со стороны враждебных вооруженных сил". KCNA не уточнило, какие именно враждебные силы имеются в виду, но обычно северокорейский лидер использует этот термин для обозначения США и их союзников, уточняет агентство Reuters.

Северная Корея в июле признала независимость "ДНР" и "ЛНР", а Москва подняла в Пхеньяне вопрос об отправке рабочих из КНДР на восстановление Донбасса.

КНДР готовится испытать ядерное оружие

ООН и МАГАТЭ опасаются, что Северная Корея сейчас готовится провести первое с 2017 года испытание ядерного оружия. На это указывает активность, начавшаяся в последние месяцы на подземном испытательном полигоне "Пунгери" на севере страны. Судя по спутниковым снимкам, там ремонтируют туннели и восстанавливают сооружения, снесенные в 2018 году во время переговоров с США. В 2006-2017 годах КНДР провела на полигоне "Пунгери" шесть ядерных испытаний.

Президент США Джо Байден в мае заявил, что Вашингтон готов к любым новым испытаниям военной техники со стороны Северной Кореи. При этом он не исключил возможности личной встречи с Ким Чен Ыном.

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