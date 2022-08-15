Путин пообещал Киму расширять отношения с КНДР

Владимир Путин написал в письме Ким Чен Ыну, что РФ и КНДР будут "совместными усилиями" расширять "всеобъемлющие и конструктивные" двусторонние отношения. Выдержки из письма, направленного российским лидером правителю КНДР по случаю Дня Независимости Кореи 15 августа, цитирует северокорейское государственное информагентство KCNA.
По словам Путина, укрепление двусторонних связей будет отвечать интеесам обоих стран. Кроме того, вместе Россия и Северная Корея смогут усилить "безопасность и стабильность" на Корейском полуострове и во всем регионе Северо-Восточной Азии, пишет президент РФ.
Лидер КНДР ответил Путину
Ким Чен Ын тоже отправил Путину письмо, в котором указал, что "стратегическое и тактическое сотрудничество, поддержка и солидарность" между Россией и КНДР вышли на новый уровень. Он подчеркнул "общие усилия по предотвращению угроз и
провокации со стороны враждебных вооруженных сил". KCNA не уточнило, какие именно враждебные силы имеются в виду, но обычно северокорейский лидер использует этот термин для обозначения США и их союзников, уточняет агентство Reuters.
Северная Корея в июле признала независимость "ДНР" и "ЛНР", а Москва подняла в Пхеньяне вопрос об отправке рабочих из КНДР на восстановление Донбасса.
КНДР готовится испытать ядерное оружие
ООН и МАГАТЭ опасаются, что Северная Корея сейчас готовится провести первое с 2017 года испытание ядерного оружия. На это указывает активность, начавшаяся в последние месяцы на подземном испытательном полигоне "Пунгери" на севере страны. Судя по спутниковым снимкам, там ремонтируют туннели и восстанавливают сооружения, снесенные в 2018 году во время переговоров с США. В 2006-2017 годах КНДР провела на полигоне "Пунгери" шесть ядерных испытаний.
Президент США Джо Байден в мае заявил, что Вашингтон готов к любым новым испытаниям военной техники со стороны Северной Кореи. При этом он не исключил возможности личной встречи с Ким Чен Ыном.
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Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов
Ракеты и бомбы Северной Кореи
Ракетные запуски в КНДР в последние годы заметно участились. Пхеньян испытывает баллистические ракеты вопреки резолюциям ООН и постепенно ужесточающимся санкциям. Эксперты даже не исключают начала военных действий на Корейском полуострове.
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Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов
Начало - во времена позднего Ким Ир Сена
Хотя количество ракетных испытаний выросло именно в последние четыре года, первые из них были проведены еще в 1984 году - при тогдашнем северокорейском лидере Ким Ир Сене. По данным Nuclear Threat Initiative, за последние 10 лет его правления КНДР провела 15 испытаний, причем с 1986 по 1989 годы включительно запусков не было.
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Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов
Ким Чен Ир: начало ядерных испытаний
Ким Чен Ир, сын Ким Ир Сена, возглавивший страну в июле 1994 года, также не остался в стороне. За 17 лет его правления были проведены 16 ракетных испытаний, хотя почти все они пришлись на два года - 2006-й (7 пусков) и 2009-й (8). Это меньше, чем за первые 8 месяцев 2017 года. Однако именно на правление Ким Чен Ира пришлись два первых испытания Пхеньяном ядерного оружия - в 2006 и 2009 годах.
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Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов
Ким Чен Ын: небывалая активность
При сыне и внуке прежних правителей активность КНДР в ракетной сфере достигла небывалого уровня. За 6 лет Пхеньян осуществил уже 84 запуска баллистических ракет. Не все из них были удачными, в ряде случаев ракеты взрывались на старте или в полете.
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Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов
В сторону Гуама
В начале августа 2017 года появились сообщения, что армия Северной Кореи разрабатывает план запуска четырех баллистических ракет средней дальности в направлении военной базы США на острове Гуам в Тихом океане. Реакция президента США Дональда Трампа была предсказуемо жесткой и угрожающей.
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Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов
Над территорией Японии
29 августа 2017 года КНДР произвела очередные испытания, причем на этот раз ракета пролетела над территорией Японии - островом Хоккайдо. Ким Чен Ын заявил, что запуск ракеты в сторону Японии является подготовкой к войне в Тихом океане.
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Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов
Шестой ядерный
Через несколько дней после запуска ракеты над Японией КНДР объявила, что успешно провела испытание ядерного оружия, уточнив, что речь идет о водородной бомбе. Этот был уже шестой подземный ядерный взрыв, проведенный Пхеньяном. Эксперты оценили мощность бомбы примерно в 100 килотонн.
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Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов
Заседания и осуждающие заявления
Почти после каждого северокорейского испытания ракетного или ядерного оружия на экстренные заседания собираются советы безопасности разных стран и Совбез ООН. Но эффекта они, как и осуждающие заявления мировых лидеров, пока не приносят.
Автор: Григорий Аросев