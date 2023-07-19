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Сеул: КНДР запустила 2 баллистические ракеты малой дальности

Екатерина Венкина
43 мин. назад

Запущенные Северной Кореей ракеты пролетели около 550 км, после чего упали в Японское море, сообщили в Объединенном комитете начальников штабов ВС Южной Кореи.

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Кадры ракетного запуска КНДР в эфире южнокорейского телевидения
Ракетный запуск КНДР в эфире телевидения Южной КореиФото: Jung Yeon-je/AFP

Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Японского моря. Об этом в среду, 19 июля, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

В Объединенном комитете начальников штабов ВС Южной Кореи заявили, что пуски были произведены из Сунана в окрестностях Пхеньяна 19 июля между 03.30 и 03.46 по местному времени (21.30-21.46 мск 18 июля), ракеты пролетели около 550 км, после чего упали в море.

В комитете осудили пуски как "акты значительной провокации", наносящие ущерб миру не только на Корейском полуострове, но и в международном сообществе, и как "явное" нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. Вооруженные силы Республики Корея будут сохранять "твердую боеготовность" для ответа на "любые провокации со стороны Северной Кореи", указали в Сеуле.

Первое заседание совместной консультативной группы Южной Кореи и США по ядерным вопросам

Запуск был произведен после того, как 18 июля Южная Корея и США провели в Сеуле первое заседание совместной консультативной группы по ядерным вопросам, призванное укрепить приверженность Вашингтона принципу расширенного сдерживания и использованию для защиты Сеула всего спектра военных возможностей, передало Yonhap.

Прибытие на базу в Пусане USS Kentucky

Заседание совпало с прибытием атомной подводной лодки Военно-морских сил США USS Kentucky на военно-морскую базу в южнокорейском Пусане, в 320 км к юго-востоку от Сеула, что стало первым визитом в южнокорейский порт американской стратегической подлодки, способной нести ядерные ракеты, с марта 1981 года, добавило агентство.

До этого, 12 июля, Северная Корея провела тестирование баллистической ракеты большой дальности. Как сообщили в Комитете начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи, ракета, по всей видимости, упала в море за пределами исключительной экономической зоны Японии, дальность полета составила 1000 км.

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