США, Южная Корея и Япония провели противоракетные учения

В ходе маневров в Японском море корабли ВМС США, Южной Кореи и Японии отработали оборону на случай ракетного пуска КНДР. В прошлый раз подобные учения состоялись в апреле.

Соединенные Штаты, Южная Корея и Япония в воскресенье, 16 июля, провели совместные военно-морские учения по противоракетной обороне, чтобы противостоять растущим ядерным и ракетным угрозам со стороны КНДР, сообщили южнокорейские военно-морские силы.

По данным ВМС Южной Кореи, в маневрах, которые прошли в международных водах Японского моря, участвовали три эсминца - по одному от каждой страны, - оснащенные американской корабельной многофункциональной информационно-управляющей системой Aegis. В ходе учений отрабатывались действия союзников в ответ на запуск баллистической ракеты КНДР, полет которой был смоделирован с помощью компьютера, сообщили военные.

Союзники обещают "эффективно реагировать" на угрозы со стороны КНДР

"Эти учения позволили расширить возможности наших вооруженных сил по реагированию на баллистические ракеты и укрепить сотрудничество в области безопасности между Южной Кореей, США и Японией", - цитирует представителя ВМС южнокорейское информагентство Yonhap. "Мы будем эффективно реагировать на ядерные и ракетные угрозы со стороны Северной Кореи посредством мощной системы реагирования наших военных и трехстороннего сотрудничества", - сказал он.

В прошлый раз подобные трехсторонние учения состоялись в апреле. Кроме того, 13 июля Южная Корея и США провели совместные военно-воздушные учения с участием американского стратегического бомбардировщика B-52H, напоминает Yonhap. 12 июля КНДР провела очередной запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18".

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