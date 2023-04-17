  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Эсминцы США и Южной Кореи в Японском море
Эсминцы США и Южной Кореи в Японском море (фото из архива)Фото: South Korea Defense Ministry/AP/picture alliance
ПолитикаСША

Южная Корея, США и Япония развернули учения в Японском море

Ольга Лебедева
22 мин. назад

Совместные учения по морской противоракетной обороне Южной Кореи, США и Японии проводятся на фоне нового обострения ситуации на Корейском полуострове. Союзники углубляют военное сотрудничество.

https://p.dw.com/p/4QAn9

Южная Корея, США и Япония развернули в международных водах Японского моря учения по морской противоракетной обороне. В маневрах в понедельник, 17 апреля, участвуют более 60 южнокорейских военных самолетов, включая истребители F-35A, F-15K и KF-16, а также около 40 самолетов ВВС США, включая истребители F-16, штурмовики корпуса морской пехоты A-10 и F-35B, реактивные самолеты FA-18. Кроме того, в них задействованы южнокорейский эсминец Yulgok Yi I, американский ракетный эсминец USS Benfold и японский Atago.

Совместные военные учения направлены на углубление сотрудничества в области безопасности и более эффективное противостояние растущим ракетным угрозам со стороны КНДР, сообщили ВМС Южной Кореи. Их целью является повышение оперативной совместимости и комбинированных оперативных возможностей истребителей трех стран.

Усиление дипломатического и военного сотрудничества

Маневры проводятся спустя несколько дней после договоренности в Вашингтоне по итогам трехсторонних переговоров о проведении регулярных учений по противоракетной обороне и противолодочной обороне в рамках расширения дипломатического и военного сотрудничества.

С начала года Северная Корея провела целый ряд ракетных учений и вновь выступила с угрозами ядерного удара, что привело к новому обострению обстановки на Корейском полуострове. В частности, 13 апреля был произведен испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа "Хвасон-18" ("Хвасонпхо-18"), лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководил испытанием на месте. В 2022 году Северная Корея запустила больше ракет, чем когда-либо, проведя свыше 50 испытаний, несмотря на резолюции Совбеза ООН, призывавшие их прекратить.

Смотрите также:

Южная Корея по-прежнему верит в дипломатию

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

О чем на самом деле договорился Дональд Трамп с Ким Чен Ыном? (12.06.2018)

О чем на самом деле договорился Дональд Трамп с Ким Чен Ыном? (12.06.2018)

Историческая встреча лидеров США и КНДР состоялась. Ким Чен Ын назвал ее "хорошей прелюдией к миру", а Дональд Трамп - "фантастической встречей" и "грандиозным успехом". Но о чем реально удалось договориться?
Политика12 июня 2018 г.02:07 мин.
external

Эксцентричный Трамп признавался в любви к Ким Чен Ыну: боятся ли в Южной Корее сближения США с КНДР?

Эксцентричный Трамп признавался в любви к Ким Чен Ыну: боятся ли в Южной Корее сближения США с КНДР?

На вопросы DW ответила министр иностранных дел Республики Корея Кан Кён Хва. И это не просто интервью, а настоящий Hard Talk. Ведь ведущая программы Conflict Zone Сара Келли задает только острые вопросы.
Политика27 мая 2020 г.26:06 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Разрушенные жилые дома в украинском Бахмуте

ISW: Москва усиливает ЧВК "Вагнер" для захвата Бахмута

Конфликты4 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Президент Украины Владимир Зеленский

Новые санкции Украины и другие события 416-го дня войны

Новые санкции Украины и другие события 416-го дня войны

Политика15 апреля 2023 г.
Geofaktor Podcast Teaser

Крым в обмен на мир?

Крым в обмен на мир?

Политика15 апреля 2023 г.29:59 мин.
Женщина идет по Луганску на фоне бигборда с Владимиром Путиным

Как живут на оккупированной Луганщине

Как живут на оккупированной Луганщине

Общество15 апреля 2023 г.
Вход в один из российских торговых центров Metro

Metro зовет всех покупателей на спасение своего бизнеса в РФ

Metro зовет всех покупателей на спасение своего бизнеса в РФ

Экономика и бизнес15 апреля 2023 г.
Разрушенные дома в Славянске

Удар по Славянску и другие события 415-го дня войны

Удар по Славянску и другие события 415-го дня войны

Конфликты14 апреля 2023 г.
Сотрудники ФБР задерживают обвиняемого в публикации разведданных США Джека Т., 13 апреля 2023 года

Кого обвиняют в крупнейшей за 10 лет утечке разведданных США

Кого обвиняют в крупнейшей за 10 лет утечке разведданных США

Политика14 апреля 2023 г.
На главную страницу