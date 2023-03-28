КНДР намерена резко увеличить производство ядерного оружия

27 марта Пхеньян провел новые испытания подводного ядерного беспилотника и двух тактических баллистических ракет класса "земля-земля" для имитирования ядерного взрыва в воздухе.

Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал увеличить производство ядерного оружия, чтобы нарастить его запас "в геометрической прогрессии", сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) во вторник, 28 марта. Накануне, по данным агентства, Ким Чен Ын руководил принятием ядерного оружия на вооружение и выслушал доклад от Института ядерного оружия КНДР о прогрессе в деле качественного и количественного укрепления ядерных вооруженных сил Северной Кореи.

Он призвал к "идеальной" готовности к применению ядерного оружия "в любое время и в любом месте", а также заявил о необходимости "непрерывного укрепления ядерных сил", чтобы превосходящая мощь заставила "врагов бояться" и защитила бы власти, строй и народ КНДР.

Ким Чен Ын заявил, что ядерное оружие Пхеньяна не направлено против других стран, "врагом" ядерных сил страны является сама война и ядерная катастрофа в целом, а власти КНДР стремятся к миру и стабильности в регионе.

Испытания ядерного подводного беспилотника и имитирование ядерного взрыва в воздухе

КНДР за последнее время провела целый ряд учений с целью проверки систем ядерных вооружений. В частности, 25-27 марта были проведены вторые испытания новой подводной беспилотной системы ударного типа, способной нести ядерный боезаряд, "ядерного беспилотного катера подводного нападения", как называют его в Пхеньяне.

27 марта было также проведено испытание двух тактических баллистических ракет класса "земля-земля" для имитирования ядерного взрыва в воздухе.

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