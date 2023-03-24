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КНДР испытала беспилотник, способный вызвать "радиоактивное цунами"
Испытания "подводного беспилотника" КНДРФото: Yonhap/picture alliance
КонфликтыАзия

КНДР заявила об оружии, вызывающем "радиоактивное цунами"

Дмитрий Андреев
1 ч. назад

Аналитики из Южной Кореи и США ставят под сомнение заявление Северной Кореи о подводном беспилотнике с ядерным вооружением.

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Северная Корея провела испытания нового подводного беспилотника, способного нести ядерное оружие, заявили в Пхеньяне в пятницу, 24 марта. Его миссия, как утверждается, состоит в том, чтобы скрытно достичь оперативной зоны и с помощью подводного взрыва вызвать "сверхмощное радиоактивное цунами" для уничтожения групп кораблей противника и его ключевых портов.

Как передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), тестирование аппарата стало ответом на состоявшиеся недавно совместные учения США и Южной Кореи, которые, по мнению КНДР, ухудшили ситуацию в области региональной безопасности. За процессом наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын. Также ЦТАК сообщило, что в среду, 22 марта, Пхеньян испытал стратегические крылатые ракеты, "оснащенные боеголовкой, имитирующей ядерный боезаряд".

На фоне крупнейших за пять лет совместных маневров Южной Кореи и США, которые начались 13 марта, Северная Корея провела уже несколько демонстративных ракетных запусков. В частности, на прошлой неделе прошел "запуск тактической баллистической ракеты, оснащенной макетом ядерной боеголовки". По данным Генштаба Южной Кореи, ракета малой дальности, запущенная КНДР, приземлилась в море.

Однако, как отмечает агентство AFP, аналитики ставят под сомнение заявления Северной Кореи об оружии, вызывающем "радиоактивное цунами". К идее о том, что у Пхеньяна есть "подводный беспилотник, способный нести ядерное оружие, следует относиться скептически", - заявил Лейф-Эрик Исли, профессор Университета Ихва в Сеуле. По мнению американского аналитика Анкита Панды, нельзя исключать, что заявление Пхеньяна было "попыткой обмана" или "психологической операции".

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