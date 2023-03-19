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Сюжет о ракетных испытаниях КНДР на южнокорейском ТВ
Сюжет о ракетных испытаниях КНДР на южнокорейском ТВФото: Anthony Wallace/AFP/Getty Images
КонфликтыСеверная Корея

КНДР запустила ракету в сторону Японского моря

Олег Соколенко
1 ч. назад

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, заявили южнокорейские и японские военные. Это уже третье ракетное испытание КНДР с начала крупнейших за 5 лет совместных учений Южной Кореи и США.

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Северная Корея утром в воскресенье, 19 марта, произвела запуск баллистической ракеты малой дальности из местности на севере провинции Пхеньян в сторону Японского моря, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на армию Южной Кореи. Агентство Reuters передает данные Минобороны Японии: северокорейская ракета поднялась на высоту 50 км и преодолела расстояние в 800 километров. Японская береговая охрана добавила, что объект упал в море.

Это уже третьи ракетные испытания КНДР с 12 марта, когда стартовали крупнейшие за последние пять лет совместные военные учения Южной Кореи и США под кодовым названием Warrior Schield. Северная Корея заявила, что рассматривает эти учения как "тренировку вторжения", хотя в Сеуле и Вашингтоне подчеркнули, что отрабатывается исключительно оборона.

Ранее в этом году КНДР производила ракетные испытания 1 января, 19 и 20 февраля. В 2022 году Северная Корея запустила больше ракет, чем когда-либо, проведя свыше 50 ракетных испытаний, несмотря на резолюции Совбеза ООН, призывавшие их прекратить.

Сеул пригрозил приостановкой межкорейского соглашения

3 января президент Юн Сок Ёль поручил Управлению национальной безопасности Республики Корея рассмотреть возможность приостановки действия межкорейского военного соглашения от 19 сентября 2018 года по снижению напряженности, если "Северная Корея совершит еще одну провокацию". Это стало реакцией на вторжение северокорейских беспилотных летательных аппаратов в воздушное пространство Южной Кореи.

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