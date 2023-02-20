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Запуск северокорейской ракеты на ТВФото: Anthony Wallace/AFP/Getty Images
ПолитикаСеверная Корея

КНДР запустила еще две баллистические ракеты

Дмитрий Андреев
1 ч. назад

Сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон заявила, что это ответ на действия США, и пригрозила превратить Тихий океан в "полигон для стрельбы".

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Северная Корея в понедельник, 20 февраля, запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Это подтвердили в министерствах обороны Южной Кореи и Японии. По данным японских военных, ракеты достигли максимальной высоты около 100 и 50 км и преодолели расстояние порядка 350-400 км, прежде чем упасть в нейтральных водах.

Запуски произошли менее чем через 48 часов после того, как в субботу Пхеньян объявил так называемые "внезапные" учения по запуску межконтинентальной баллистической ракеты, которые, согласно заявлению КНДР, продемонстрировали способность Северной Кореи провести "смертельную ядерную контратаку".

Выпущенная в субботу ракета, пролетев почти тысячу километров, упала в японской исключительной экономической зоне. При этом ее запуск был произведен за несколько дней до запланированного начала совместных военных учений США, Южной Кореи и Японии. В Токио действия КНДР назвали "абсолютно непростительными", пообещав еще теснее сотрудничать с Вашингтоном и Сеулом, а совместные учения с участием стратегического бомбардировщика и истребителей были проведены в воскресенье, 19 февраля.

Северокорейские СМИ утром в понедельник распространили заявление Ким Е Чжон, сестры северокорейского лидера Ким Чен Ына, в котором говорится, что Пхеньян произвел запуски ракет 20 февраля в ответ на действия США, и высказывается угроза превратить Тихий океан в "полигон для стрельбы".

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