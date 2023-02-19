КНДР сообщила о новом испытании межконтинентальной ракеты

Северная Корея объявила об успешном проведении внезапных испытаний, подтвердивших боеготовность ее межконтинентальных баллистических ракет. Участвовавшее в учениях подразделение запустило в направлении Японского моря ракету "Хвасонгпхо-15", которая, пролетев 989 км, успешно поразила морскую цель, сообщили северокорейские государственные СМИ в воскресенье, 19 февраля.

"Учения проведены на отлично, Центральная военная комиссия Трудовой партии Кореи высоко оценила боеспособность подразделений межконтинентальных баллистических ракет, готовых к мобильным и мощным ответным ударам", - говорится в сообщениях.

Очередной запуск ракеты в КНДР был произведен за несколько дней до запланированного начала совместных военных учений США, Южной Кореи и Японии. Согласно сообщениям в СМИ, США и Япония в ответ на ракетные испытания в КНДР могут начать учения уже 19 февраля.

Страны G7 осудили ракетные испытания в КНДР

Правительство в Токио назвало ракетные испытания в КНДР абсолютно непростительными, пообещав еще теснее сотрудничать с США и Южной Кореей. По данным Японии, Пхеньян запустил межконтинентальную ракету в восточном направлении, продолжительность ее полета на высоте 5700 метров составила 66 минут, ракета преодолела около 900 километров и упала к западу от острова Хоккайдо.

Резолюции ООН категорически запрещают ракетные испытания в КНДР. Япония уже выразила протест по дипломатическим каналам и выразила намерение тесно координировать свои действия с мировым сообществом, включая США и Южную Корею, в Совете Безопасности ООН и на конференции глав МИД стран "большой семерки", сообщило правительство в Токио, указав, что ракетные испытания в КНДР угрожают миру и стабильности Японии.

США и Южная Корея также резко осудили действия КНДР, обвинив Пхеньян в грубой провокации. По данным Японии, северокорейская ракета "Хвасонгпхо-15" имеет дальность в 14 тысяч километров и теоретически способна поразить континентальную часть США. В ноябре Северная Корея успешно испытала межконтинентальную ракету "Хвасонг-17" с аналогичным полетным временем. Эта ракета также упала к западу от Хоккайдо.

Смотрите также: