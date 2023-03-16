КНДР запустила баллистическую ракету большой дальности

О новом северокорейском ракетном испытании заявили военные Южной Кореи и в Минобороны Японии. Ракета упала в Японском море.

Северная Корея провела новое ракетное испытания утром в четверг, 16 марта, запустив баллистическую ракету большой дальности, о чем заявили в Объединенном комитете начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи (JCS) и в министерстве обороны Японии. Пуск ракеты произведен за несколько часов до намеченной на этот день встречи в Токио президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и японского премьер-министра Фумио Кисиды.

Согласно JCS, ракета была запущена с места наземного базирования близ столицы КНДР Пхеньяна. В Южной Корее был созван совет национальной безопасности, осудивший пуск ракеты КНДР как "безрассудную провокацию", угрожающую миру в регионе. Президент Юн Сок Ёль заявил, что отдал приказ вооруженным силам проводить совместные с США учения в соответствии с имеющимся планом.

По данным японского оборонного ведомства, северокорейская ракета пролетела более 6000 километров, потратив на это около 70 минут, и упала в Японское море за пределами исключительной экономической зоны Японии, не нанеся никакого вреда. Глава японского кабинета Кисида заявил, что в Японии также пройдет заседание совета национальной безопасности.

Ракетные испытания КНДР

Ранее, 12 марта, Северная Корея осуществила запуск с подводной лодки двух стратегических управляемых ракет в направлении открытого моря. Этот запуск был осуществлен всего за несколько часов до начала крупнейших за последние пять лет совместных военных учений Южной Кореи и США под кодовым названием Warrior Schield. До этого КНДР заявляла о ракетных испытаниях 20 и 19 февраля.

В 2022 году Северная Корея запустила больше ракет, чем когда-либо, проведя свыше 50 ракетных испытаний, отмечало агентство Reuters. Ракетные испытания в КНДР запрещены Советом Безопасности ООН.

Сеул пригрозил приостановкой межкорейского соглашения

3 января президент Юн Сок Ёль поручил Управлению национальной безопасности Республики Корея рассмотреть возможность приостановки действия межкорейского военного соглашения от 19 сентября 2018 года по снижению напряженности, если "Северная Корея совершит еще одну провокацию, нарушив нашу территориальную" целостность.



Это стало реакцией на вторжение северокорейских беспилотных летательных аппаратов в воздушное пространство Южной Кореи.



Перед этим, 1 января, Пхеньян в очередной раз испытал баллистическую ракету малой дальности, а днем ранее произвел запуск трех баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.

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