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Запуск ракеты с подлодки КНДР
Запуск ракеты с подлодки КНДР (фото из архива)Фото: KCNA/AFP
ПолитикаЮжная Корея

Сеул: КНДР запустила баллистические ракеты малой дальности

Екатерина Венкина
1 ч. назад

КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Японского моря, передало Yonhap. В Сеуле заявили о явном нарушении Пхеньяном резолюции Совбеза ООН.

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КНДР с 07.41 до 07.51 по местному времени (01.41 - 01.51 мск) запустила две баллистические ракеты малой дальности из района Чанен провинции Хванхэ-Намдо, они пролетели около 620 километров в направлении Японского моря. Об этом во вторник, 14 марта, сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

Запуск произведен после того, как Южная Корея и США начали очередные военные учения. Разведслужбы двух стран проводят всесторонний анализ произошедшего, указали в Объединенном комитете начальников штабов Республики Корея.

"Мы решительно осуждаем серию запусков баллистических ракет Севером как акт значительной провокации, наносящей ущерб миру и стабильности не только на Корейском полуострове, но и на уровне международного сообщества, а также как явное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН", - указали в комитете. Там призвали КНДР немедленно прекратить подобные запуски.

В Сеуле готовы к "подавляющему" ответу

В Республике Корея подчеркнули, что проводят совместные с США учения с оборонительных позиций, и будут изучать, есть ли возможность "дополнительных провокаций" со стороны Пхеньяна.

В объединенном комитете указали, что будут поддерживать боеготовность, основанную на возможностях "подавляющего" ответа на любые северокорейские провокации.

Ракетные испытания КНДР

КНДР 12 марта запустила две стратегические крылатые ракеты с подводной лодки в рамках учений.

В официальном сообщении, распространенном агентством ЦТАК, указывалось, что с подлодки били выпущены две стратегические крылатые ракеты в акватории залива Кенпхо, которые, пролетев "над Японским морем по 8-образной траектории, имитирующей расстояние около 1500 км, попали в цель".

До этого лидер КНДР Ким Чен Ын председательствовал на расширенном заседании Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи.

Учения Сеула и Вашингтона 

Очередные ракетные испытания в КНДР были осуществлены за несколько часов до начала крупнейших за последние пять лет совместных военных учений Южной Кореи и США. Маневры под кодовым названием Warrior Schield проводятся на фоне изменившейся ситуации в сфере безопасности из-за усилившейся агрессии со стороны КНДР, говорится в официальном сообщении. Пхеньян уже предупредил, что может отнестись к этим учениям как к объявлению войны. В Южной Корее дислоцированы 28,5 тысячи американских солдат.

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