  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Лидер КНДР Ким Чен Ын (фото из архива)
Ким Чен Ын (фото из архива)Фото: Korean Central News Agency/Korea News Service/AP/picture alliance
ПолитикаСеверная Корея

Ким Чен Ын приказал усилить маневры для "настоящей войны"

Жан Рофе
1 ч. назад

Лидер КНДР, наблюдавший за ученими артиллерии, сказал военным быть готовыми к выполнению "двух стратегических задах: во-первых, сдерживать войну, а во-вторых, проявлять инициативу в войне".

https://p.dw.com/p/4OUbx

На фоне растущей напряженности на Корейском полуострове лидер КНДР Ким Чен Ын отдал приказ о проведении более интенсивных маневров на случай "настоящей войны". Как сообщает в пятницу, 10 марта, северокорейское государственное информагентство KCNA, накануне Ким Чен Ын в сопровождении дочери наблюдал за полевыми артиллерийскими учениями.

На фотографиях, опубликованных агентством, видно, что во время маневров было выпущено одновременно не менее шести ракет. Подразделение, подготовленное для "ударных миссий", произвело "мощный залп по намеченным водам" и продемонстрировало способность "противостоять реальной войне", пишет KCNA.

Инспектируя учения, Ким Чен Ын сказал военным быть готовыми к выполнению "двух стратегических задах: во-первых, сдерживать войну, а во-вторых, проявлять инициативу в войне". По словам северокорейского лидера, такие подразделения должны "постоянно усиливать различные имитационные учения для настоящей войны в различных ситуациях".

Республика Корея и США готовят маневры "Щит свободы"

Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в последние несколько недель. Замминистра иностранных дел КНДР по делам международных организаций Ким Сон Ген 5 марта призвал ООН потребовать немедленного прекращения совместных военных учений США и Южной Кореи, указав, что они являются "безответственной эскалацией напряженности".

На совместной пресс-конференции 3 марта представители южнокорейских и американских военных сообщили, что с 13 по 23 марта проведут учения "Щит свободы" - самые масштабные за минувшие пять лет.

Смотрите также:

Сергей Гуриев о России: это будет большая Северная Корея

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Эксцентричный Трамп признавался в любви к Ким Чен Ыну: боятся ли в Южной Корее сближения США с КНДР?

Эксцентричный Трамп признавался в любви к Ким Чен Ыну: боятся ли в Южной Корее сближения США с КНДР?

На вопросы DW ответила министр иностранных дел Республики Корея Кан Кён Хва. И это не просто интервью, а настоящий Hard Talk. Ведь ведущая программы Conflict Zone Сара Келли задает только острые вопросы.
Политика27 мая 2020 г.26:06 мин.
external

Саммит РФ-КНДР: громкие слова без конкретики? (25.04.2019)

Саммит РФ-КНДР: громкие слова без конкретики? (25.04.2019)

Москва вряд ли сможет существенно помочь процессу денуклеаризации Корейского полуострова, поскольку не обладает необходимым влиянием на Пхеньян, считают западные эксперты.
Политика25 апреля 2019 г.02:26 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Клубы дыма над Киевом, 9 марта 2023 года

Лондон: Россия увеличила паузы между ракетными атаками

Конфликты4 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Участник протестов в Тбилиси с грузинским флагом в поднятых руках

Немецкий эксперт: Грузинской демократии нанесен урон

Немецкий эксперт: Грузинской демократии нанесен урон

Правовые основы государства17 ч. назад
Teaser Resp Nowosti Show

Победа протеста в Грузии. Волковгейт. DW Шоу

Победа протеста в Грузии. Волковгейт. DW Шоу

Политика20 ч. назад59:46 мин.
Карикатура - протестующие против закона об "иноагентах" с флагом Грузии идут на полицейского с щитом, на котором написано название правящей партии страны "Грузинская мечта", а за ним стоит чиновник с поднятыми вверх руками и говорит: "Мы отзываем свою мечту".

Закон об "иноагентах" в Грузии: как протесты разбили "Мечту"

Закон об "иноагентах" в Грузии: как протесты разбили "Мечту"

Политика22 ч. назад
Свеча на могиле

Убили словами. ГосСМИ Польши довели до суицида подростка?

Убили словами. ГосСМИ Польши довели до суицида подростка?

Общество8 ч. назад
Сотрудники правоохранительных органов, Минск

Как принципиального адвоката выставляют преступником

Как принципиального адвоката выставляют преступником

Политика8 ч. назад
Учебник истории России, по которому учили детей на оккупированных территориях Украины

Следователь в Харькове: Коллаборантов больше, чем полиции

Следователь в Харькове: Коллаборантов больше, чем полиции

Конфликты9 марта 2023 г.
На главную страницу