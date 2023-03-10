Ким Чен Ын приказал усилить маневры для "настоящей войны"
Жан Рофе
1 ч. назад
Лидер КНДР, наблюдавший за ученими артиллерии, сказал военным быть готовыми к выполнению "двух стратегических задах: во-первых, сдерживать войну, а во-вторых, проявлять инициативу в войне".
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На фоне растущей напряженности на Корейском полуострове лидер КНДР Ким Чен Ын отдал приказ о проведении более интенсивных маневров на случай "настоящей войны". Как сообщает в пятницу, 10 марта, северокорейское государственное информагентство KCNA, накануне Ким Чен Ын в сопровождении дочери наблюдал за полевыми артиллерийскими учениями.
На фотографиях, опубликованных агентством, видно, что во время маневров было выпущено одновременно не менее шести ракет. Подразделение, подготовленное для "ударных миссий", произвело "мощный залп по намеченным водам" и продемонстрировало способность "противостоять реальной войне", пишет KCNA.
Инспектируя учения, Ким Чен Ын сказал военным быть готовыми к выполнению "двух стратегических задах: во-первых, сдерживать войну, а во-вторых, проявлять инициативу в войне". По словам северокорейского лидера, такие подразделения должны "постоянно усиливать различные имитационные учения для настоящей войны в различных ситуациях".
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