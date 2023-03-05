КНДР потребовала от США и Южной Кореи прекратить учения

В МИД КНДР хотят, чтобы ООН призвала Вашингтон и Сеул отказаться от маневров на Корейском полуострове.

Министерство иностранных дел Северной Кореи призвало ООН потребовать немедленного прекращения совместных военных учений США и Южной Кореи, указав, что они усиливают напряженность на Корейском полуострове. Заявление замминистра иностранных дел КНДР по делам международных организаций Ким Сон Ген опубликовало в воскресенье, 5 марта, агентство ЦТАК (KCNA). Учения являются "безответственной эскалацией напряженности", сказал Ким Сон Ген.

"ООН и международное сообщество должны будут решительно призвать США и Южную Корею немедленно прекратить свои провокационные высказывания и совместные военные учения", - подчеркнул он. Вызывает сожаление, что ООН последовательно хранит молчание относительно маневров, которые, по мнению Пхеньяна, "явно носят захватнический характер", добавил замминистра.

Учения по противоракетной обороне

Южная Корея, Япония и США 22 февраля провели учения по противоракетной обороне в Японском море. Участники маневров 23 февраля должны были посетить базу американских атомных подлодок на юго-восточном побережье Соединенных Штатов.

Республика Корея и США готовят маневры "Щит свободы"

На совместной пресс-конференции 3 марта представители южнокорейских и американских военных сообщили, что с 13 по 23 марта проведут учения "Щит свободы" - самые масштабные за минувшие пять лет.

Ранее, 20 февраля, Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Об этом сообщили в министерствах обороны Южной Кореи и Японии. По данным японских военных, ракеты достигли максимальной высоты около 100 и 50 км и преодолели расстояние порядка 350-400 км - прежде чем упасть в нейтральных водах.

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