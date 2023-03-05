  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Эскадренный миноносец типа "Король Седжон Великий" и USS Barry на учениях по противоракетной обороне
Эскадренный миноносец типа "Король Седжон Великий" и USS Barry на учениях по противоракетной оборонеФото: South Korea Defense Ministry/AP/picture alliance
ПолитикаСеверная Корея

КНДР потребовала от США и Южной Кореи прекратить учения

Екатерина Венкина
1 ч. назад

В МИД КНДР хотят, чтобы ООН призвала Вашингтон и Сеул отказаться от маневров на Корейском полуострове.

https://p.dw.com/p/4OGSX

Министерство иностранных дел Северной Кореи призвало ООН потребовать немедленного прекращения совместных военных учений США и Южной Кореи, указав, что они усиливают напряженность на Корейском полуострове. Заявление замминистра иностранных дел КНДР по делам международных организаций Ким Сон Ген опубликовало в воскресенье, 5 марта, агентство ЦТАК (KCNA). Учения являются "безответственной эскалацией напряженности", сказал Ким Сон Ген.

"ООН и международное сообщество должны будут решительно призвать США и Южную Корею немедленно прекратить свои провокационные высказывания и совместные военные учения", - подчеркнул он. Вызывает сожаление, что ООН последовательно хранит молчание относительно маневров, которые, по мнению Пхеньяна, "явно носят захватнический характер", добавил замминистра.

Учения по противоракетной обороне

Южная Корея, Япония и США 22 февраля провели учения по противоракетной обороне в Японском море. Участники маневров 23 февраля должны были посетить базу американских атомных подлодок на юго-восточном побережье Соединенных Штатов.

Республика Корея и США готовят маневры "Щит свободы"

На совместной пресс-конференции 3 марта представители южнокорейских и американских военных сообщили, что с 13 по 23 марта проведут учения "Щит свободы" - самые масштабные за минувшие пять лет.

Ранее, 20 февраля, Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Об этом сообщили в министерствах обороны Южной Кореи и Японии. По данным японских военных, ракеты достигли максимальной высоты около 100 и 50 км и преодолели расстояние порядка 350-400 км - прежде чем упасть в нейтральных водах.

Смотрите также:

Боятся ли в Южной Корее сближения Трампа с Ким Чен Ыном?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Саммит РФ-КНДР: громкие слова без конкретики?

Саммит РФ-КНДР: громкие слова без конкретики?

Москва вряд ли сможет существенно помочь процессу денуклеаризации Корейского полуострова, поскольку не обладает необходимым влиянием на Пхеньян, считают западные эксперты.
Политика25 апреля 2019 г.02:26 мин.
external

Зажигательная песня Ким Чен Ына - "Заповедник", выпуск 32, сюжет 3

Зажигательная песня Ким Чен Ына - "Заповедник", выпуск 32, сюжет 3

Опа! Опа! Кто сначала всех достал, а потом зайкой стал? Кто запускал дерьмовые ракеты, а теперь исполняет внезапный рэп в стиле Gangnam? Конечно, это Ким Чен Ын, а вместе с ним Трамп и Путин! Удастся ли сплясать и Асаду?
20 июня 2018 г.02:46 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Погранпереход на границе Польши и Украины

Минкульт Украины усилит контроль за выездом артистов

Конфликты1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Олаф Шольц и Джо Байден в Вашингтоне (3 марта 2023 года)

Шольц в Вашингтоне. О чем договорились за закрытыми дверями

Шольц в Вашингтоне. О чем договорились за закрытыми дверями

Политика15 ч. назад
Соосновательница "Международного Мемориала" Ирина Щербакова на вручении премии имени Марион Дёнхофф

Ирина Щербакова: Почему в РФ появляются памятники Сталину

Ирина Щербакова: Почему в РФ появляются памятники Сталину

История21 ч. назад
Lord Of The Lost на сцене национального отбора Германии на конкурс "Евровидение-2023"

Война в Украине и "Евровидение": нюансы национальных отборов

Война в Украине и "Евровидение": нюансы национальных отборов

Культура23 ч. назад
Флаги Украины и Эстонии в Таллинне

Выборы в Эстонии: изменит ли расстановку сил война в Украине

Выборы в Эстонии: изменит ли расстановку сил война в Украине

Политика23 ч. назад
На снимке с камеры видеонаблюдения на ЗАЭС 4 марта 2022 года видны взрывы на территории станции в результате обстрела

"Жуткое впечатление". Свидетель событий - о захвате ЗАЭС

"Жуткое впечатление". Свидетель событий - о захвате ЗАЭС

Конфликты4 марта 2023 г.
Погрузка 155-миллиметровых снарядов для Украины

Новый пакет помощи Украине и иные события 373-го дня войны

Новый пакет помощи Украине и иные события 373-го дня войны

Политика3 марта 2023 г.
На главную страницу